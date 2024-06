Flughafen Düsseldorf: Jubel bei Urlaubern! Weitere Hauptstadt bald neues Reiseziel

Warum immer nur nach Spanien, Italien oder in die Türkei fliegen? Die Welt bietet so viel mehr an besonderen Reiseländern, dass man das Gewohnte mal hinter sich lassen und etwas Neues wagen sollte. Unter anderem für solche Vorhaben wird am Flughafen Düsseldorf jetzt ein neues Reiseziel angeboten.

Urlauber können also jubeln und sich auf ein Abenteuer freuen. Denn in dieser Hauptstadt waren bestimmt die Wenigsten schon einmal. Dabei ist das Ziel sicher eine Reise Wert.

Flughafen Düsseldorf: Dieses Reiseziel wird wieder angesteuert

Nach Informationen von „Fliegerweb.com“ werden von der Fluggesellschaft Flyone Armenia wieder reguläre Flüge zwischen Jerewan und Düsseldorf angeboten. Während des Winterflugplans war die Verbindung ausgesetzt worden. Über die Verbindung vom Flughafen Düsseldorf können sich jetzt reiselustige Urlauber, aber insbesondere auch alle in Düsseldorf und Umgebung lebenden Armenier freuen.

Bereits seit dem 25. Mai wird die Route einmal wöchentlich (samstags) bedient. Ab dem 19. Juni wird Flyone Armenia die Strecke dann aber zweimal pro Woche befliegen. Mittwochs und samstags. Zum Einsatz kommt dabei eine A320. „Jerewan ist als Hauptstadt Armeniens das kulturelle, touristische und wirtschaftliche Zentrum des Landes“, sagt Aram Khachatryan, Geschäftsführer von Flyone Armenia.

Darauf können sich Reisende in Armenien freuen

Die armenische Hauptstadt hat über eine Million Einwohner und wurde im 8. Jahrhundert gegründet. Damit gehört Jerewan zu den ältesten Städten der Welt. Das weckt natürlich auch Interesse bei Touristen, bei denen der Geheimtipp immer beliebter wird.

Vor allem werden sich aber auch Armenier und Menschen mit armenischen Wurzeln freuen, die rund um Düsseldorf leben. Über die direkte Verbindung vom Flughafen Düsseldorf haben sie jetzt wieder eine unkomplizierte und schnelle Möglichkeit, um Verwandte und Freunde in der Heimat zu besuchen.

„Wir sind uns sicher, dass die Passagiere unsere Flüge zwischen Jerewan und Düsseldorf gut annehmen werden“, sagt Khachatryan.