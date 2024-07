NRW: England-Fans probieren zum ersten Mal Currywurst – ihre Reaktion verrät alles

Die England-Fans dürfen bei der EM 2024 noch etwas länger in Deutschland bleiben. Nach dem hart erkämpften Sieg gegen die Slowakei (2:1 nach Verlängerung, hier mehr dazu <<) in Gelsenkirchen (NRW) haben die „Three Lions“ die Chance, im Viertelfinale (6. Juli, 18 Uhr) gegen die Schweiz einen Schritt näher zum lang ersehnten Titel zu gelangen.

Dabei kommen die England-Fans vor allem in NRW herum. Ein Gruppenspiel in Köln, ein weiteres sowie das Achtelfinale in Gelsenkirchen – und das Viertelfinale in Düsseldorf. Kein Wunder, dass man sich dabei auch an den kulinarischen Spezialitäten aus Westdeutschland versucht. Die zahlreichen Biersorten kommen bei den Engländern natürlich gut an – aber wie sieht es mit den Kult-Snacks aus NRW aus? Die Currywurst zum Beispiel, die besonders im Ruhrpott sehr beliebt ist.

NRW: England-Fans probieren erstmals Currywurst

Die britische „Daily Mail“ hat den England-Fans eine Currywurst angeboten – und die Reaktion der Briten ist eindeutig.

Beim Public Viewing in NRW fängt der Moderator einige England-Fans ab, die ihm bestätigen, dass sie noch nie zuvor in ihrem Leben Currywurst probiert haben. Daraufhin serviert er ihnen eine Portion – klassisch in einer Pappschale mit Holzgabel. Allerdings ohne Pommes.

Und? Was sagen die Engländer? Ein vorsichtiges Nicken, gefolgt von einem simplen „Gut“ – so die erste unterkühlte Reaktion. Doch ein anderer Engländer verzieht sofort die Miene.

„Das ist schrecklich, das mag ich nicht“, sagt ein oben herum unbekleideter Fan und wendet sich ab. Sein Kumpel nimmt daraufhin auch einen Bissen – und kann es nicht fassen. „Wovon redest du?“, fährt er seinen Begleiter an. „Das ist klasse!“

Daraufhin traut sich der Oben-Ohne-Fan noch einen zweiten Bissen zu – und muss dann doch zugeben: „Ja, das ist in Ordnung“, gefolgt von einem Lacher.

Doch bei einer Sache sind sich alle befragten Engländer einig. Die Currywurst aus NRW ist vielleicht lecker – aber gegen DEN britischen Snack schlechthin, „Fish & Chips“, hat sie geschmacklich angeblich keine Chance.