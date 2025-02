Düsseldorf: Schüsse an Uniklinik ++ Arzt mit Messer bedroht

Dramatische Szenen am Montag (17. Februar) in Düsseldorf. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) soll ein Arzt an der Uniklinik von einem Patienten mit einem Messer bedroht worden sein.

Die hinzugerufene Polizei soll später auf den Patienten geschossen haben. Die Polizei bestätigte gegenüber DER WESTEN einen Einsatz mit Schusswaffengebrauch an der Uniklinik Düsseldorf.

Düsseldorf: Mann rastet in Uniklinik aus

Zum genauen Hergang des Vorfalls machte die Polizei am Montagnachmittag noch keine genaueren Angaben. Laut „Bild“ soll ein Mann gegen 11.30 Uhr versucht haben, in der Uniklinik Düsseldorf aufgenommen zu haben. Doch dann eskalierte es aus bisher ungeklärter Ursache.

Das Personal wählte schließlich den Notruf der Polizei. Als die Beamten eintrafen, zückte der Mann plötzlich ein Messer. Erst soll er die Einsatzkräfte mit der Waffe bedroht und anschließend ins Innere des Klink-Gebäudes geflüchtet sein.

Polizei Düsseldorf eröffnet das Feuer

Im weiteren Verlauf soll der offenbar polizeibekannte Mann einen Arzt in einem Treppenhaus mit dem Messer bedroht haben. Dann soll die Polizei kurzen Prozess gemacht und auf den Angreifer geschossen haben. Der Mann soll nach dpa-Informationen am Bein getroffen worden sein und müsse notoperiert werden.

Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte ein Sprecher der Polizei Düsseldorf mit, dass die Polizei Duisburg in dem Fall ermittelt. Ein üblicher Vorgang bei einem Waffengebrauch durch Einsatzkräfte.

Nach bisher unbestätigten Informationen soll gegen den Mann ein offener Haftbefehl wegen Leistungsbetrugs vorliegen.

Wir berichten weiter.