Düsseldorf: 3 Tote bei Explosions-Drama! „Leute haben geschrien“

Die Nacht von Mittwoch (15. Mai) auf Donnerstag (16. Mai) muss für die Anwohner in Düsseldorf-Flingern furchtbar gewesen sein. Gegen halb zwei nachts gab es in einem Kiosk eine heftige Explosion. Der besagte Laden war Teil eines Wohn- und Geschäftshauses in der Lichtstraße Ecke Grafenberger Allee. Durch die Explosion stand der Kiosk schnell im Vollbrand. Die Flammen schlugen bis zu den Wohnungen im 1. Obergeschoss. Hier mehr zu den dramatische Ereignissen.

Eine Reporterin von DER WESTEN war am Donnerstag (16. Mai) live vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen und mit den Anwohnern zu sprechen. Die berichten Dramatisches aus der Schreckensnacht in Düsseldorf.

Düsseldorf: Anwohner berichtet Dramatisches

Die Umgebung sieht aus wie ein einziges Trümmerfeld. Das Gebäude, in der die Explosion stattfand, und auch die Autos davor, zeigen ein Bild, das beinahe an ein Kriegsgebiet erinnert. Unsere Reporterin hat mit den Menschen vor Ort gesprochen. Der 33-jährige Dustin Petrauskas wohnt ganz nah dran am Geschehen und berichtet Dramatisches aus der Nacht in Düsseldorf: „Leute haben geschrien und versucht über den Balkon zu klettern. Es wurden sogar schon Wertsachen über das Geländer weitergereicht. Das war einfach furchtbar mitanzusehen.“

Die 87 Jahre alte Marlene Weigel erzählt: „Die Feuerwehr hat uns alle abgeholt und uns dann im Kindergarten untergebracht – bis 6 Uhr.“ Sie scheint noch sehr mitgenommen von der schlimmen Nacht und gibt zu: „Ich hab’s noch nicht ganz verdaut.“

Arno Büker wohnt direkt gegenüber und konnte alles von seinem Fenster aus beobachten. Er wurde mitten in der Nacht von dem Knall der Explosion geweckt und vermutete zuerst einen Unfall. Er beschreibt „richtig lodernde Flammen“ und sagt „das war ’nen furchtbares Gefühl“.

Arno Büker konnte von seinem Fenster aus das ganze Drama in Düsseldorf sehen. Foto: Chaleen Goehrke/DER WESTEN

Die Hintergründe sind noch unklar

Auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller war am frühen Mittag vor Ort und sagt über das Unglück: „Ein schockierendes Ereignis, das wir so in Düsseldorf auch noch nicht erlebt haben.“ Er spricht den Opfern und Angehörigen sein Mitgefühl aus und bedankt sich bei den Einsatzkräften.

Der Pressesprecher der Polizei Düsseldorf gibt in einem kurzen Interview an, dass es jetzt die „vordringliche Aufgabe“ sei, die Identität der Verstorbenen und die Brandursache zu ermitteln. Hinweise auf Fremdeinwirkung lägen bisher nicht vor.