Paukenschlag bei „Bares für Rares“ – Verkäufer erwischt es eiskalt

Ei, ei, ei – was haben wir denn da? Der Osterhase scheint bei „Bares für Rares“ ein ganz besonderes Geschenk hinterlassen zu haben. Dabei brachte Ingo Baas ein prächtiges Schmuckstück ins Pulheimer Walzwerk. Selbst die Experten kamen aus dem Staunen nicht raus.

Moderator Horst Lichter (63) kann es kaum fassen: „Ein Ei? Das ist ja mal was anderes!“ Doch dieses Ei gehört nicht auf den Frühstückstisch, sondern in eine Vitrine. Expertin Wendela Horz (55) strahlt: „Wir haben ein Ei. Ein Original-Fabergé-Ei!“ Ingo erklärt: „Das ist eine Erbschaft von meiner Tante. Wir haben es in der Wohnung gefunden. Ich hatte schon probiert, das zu verkaufen. Bisher hat das aber nicht geklappt.“

Das soll sich nun ändern.

Fabergé-Sensation bei „Bares für Rares“!

Die Expertin nimmt das gute Stück genaustens unter die Lupe: „In Deutschland gab es in Pforzheim – zur Zeit, als die Original-Eier in St. Petersburg hergestellt wurden – einen sehr renommierten Schmuckhersteller: Victor Mayer. Die Firma wurde 1890 gegründet und hat sehr, sehr hochwertige Schmuckwaren hergestellt. 1989 hat Victor Mayer die Lizenz erworben, Fabergé-Schmuck herstellen zu dürfen.“

Ein Meisterwerk aus 750er-Gelbgold, verziert mit Saphiren, Smaragden und feinen Gravuren. Dazu gibt es eine edle Schatulle aus Wurzelholz. Ingo hatte sich 4.000 Euro erhofft. Doch die Expertise von Wendela Horz übertrifft alles: 8.000 Euro! Das Gold allein ist 4.500 Euro wert. Zum Glück wollte niemand Ingo das Ei vorher für einen Spottpreis abkaufen.

Im Händlerraum wird es spannend. Die Händler sind begeistert, und das Bieten beginnt bei 1.000 Euro. Doch schnell steigt die Spannung. Elke Velten (72), David Suppes (36) und Fabian Kahl (33) liefern sich ein heißes Bietergefecht. David Suppes macht das Rennen und überbietet alle mit satten 9.000 Euro! Ingo geht mit einem breiten Grinsen aus der Show.