Düsseldorf: Schrecklicher Brand in Notschlafstelle! Mann schwebt in Lebensgefahr

Düsseldorf. Heftiger Brand in Düsseldorf!

Am späten Mittwochnachmittag (17.29 Uhr) rückte die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Hotel an der Merowingerstraße aus. Das Gebäude ist aktuell von der Stadt als Notschlafstelle angemietet. Ein 60-jähriger Mann, der sich in dem brennenden Zimmer befand, schwebt in Lebensgefahr!

Düsseldorf: Brand in Notschlafstelle! Mann (60) in Lebensgefahr

Bereits bei der Anfahrt zur Brandstelle konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf die Rauchwolke am Himmel über dem Hotel erkennen. Im vierten Obergeschoss stand ein Zimmer in Flammen. Das Feuer drohte, sich auf die darüberliegenden Stockwerke auszubreiten.

Da sich der Brandrauch bereits seinen Weg in die dritte Etage gebahnt hatte, mussten die Atemschutztrupps der Feuerwehr insgesamt vier Etagen nach Personen absuchen.

Aus dem lichterloh brennenden Zimmer im vierten Stock konnten die Einsatzkräfte einen 60-jährigen Mann befreien, der mit einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Laut Feuerwehr schwebe der 60-Jährige in Lebensgefahr.

Düsseldorf: Feuerwehr rettet zwölf weitere Personen

Insgesamt konnten noch zehn weitere Personen aus dem Gebäude ins Freie gebracht werden. Zwei Bewohner hatten sich zudem auf eine Außentreppe gerettet und kamen über die Drehleiter der Feuerwehr heil auf dem Boden an. Keiner der zwölf Personen wurde verletzt.

Mithilfe eines Stahlrohres verhinderte die Feuerwehr, dass der Brand auf das fünfte Obergeschoss übergreifen konnte. Die von den Flammen betroffene Wohneinheit im vierten Stock ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Düsseldorf ermittelt zur Brandursache. (at)