Dortmund: Kinder mit Hirnlos-Aktion – sie hätte eine Frau das Leben kosten können

Normalerweise müsste man es ja für gut befinden, wenn sich Kinder mit sich selbst beschäftigen können und zum Spielen nach draußen gehen, anstatt sich mit ihrem Smartphone im Zimmer zu verkriechen. Bei einer Aktion im Ruhrpott hätte das kindische Herumtollen aber auch ganz böse enden können.

In Dortmund hätte eine Frau nun beinahe ihr Leben verloren – wäre da nicht ein riesiger Schutzengel an ihrer Seite gewesen. Dass es aber überhaupt zu dieser riskanten Situation kam, daran waren offenbar Kinder Schuld.

Dortmunderin hatte großen Schutzengel

Wie die zuständigen Polizeibeamten mitteilten, hat es am vergangenen Donnerstagnachmittag (19. Januar) auf der Strecke B54 in Richtung Norden zwischen Waldhausweg und Brandisstraße in Dortmund einen gefährlichen Zwischenfall gegeben: Derzeit noch Unbekannte warfen von der Fußgängerbrücke einen Eisblock auf eines der vorbeifahrenden Autos.

Die 55-jährige Fahrerin des Pkws konnte im letzten Moment noch ausweichen. Sie selbst blieb glücklicherweise komplett unversehrt, die Windschutzscheibe ihres Wagens ist durch den Aufprall des Eises hingegen beschädigt.

Dortmunder Polizei sucht nach Zeugen

Die Täter sind bisher zwar noch nicht ausfindig gemacht worden – es soll sich dabei allerdings um zwei Kinder handeln. Das Duo habe sich auch zur Tatzeit auf dem Fußgängerüberweg aufgehalten. Die Fahrerin konnte vor ihrem waghalsigen Ausweichmanöver sogar noch erkennen, dass eines der beiden Kinder einen gefrorenen Eisklotz in seinen Händen hielt.

Mehrere Themen:

Bei den beiden Tatverdächtigen soll es sich um Jungen im Alter zwischen zehn und 12 Jahren handeln. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die den Vorfall ebenfalls gesehen haben oder die Kinder kennen. Ermittelt wird unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sämtliche Hinweise richten sich an die Kriminalwache Dortmund unter 0231 / 132 7441.