US-Amerikaner probiert ungewöhnlichen Döner in NRW – plötzlich fließt Blut

„Das ist nicht von diesem Planeten“, sagt der Amerikaner aus NRW schockiert, bevor er den seltsamen Döner in die Kamera hält. Doch bevor er beherzt zubeißen kann, passiert das Schreckliche.

Vor laufender Kamera floss plötzlich Blut! Jetzt versucht der Amerikaner, seine Zuschauer zu warnen.

US-Amerikaner aus NRW: Reise wegen DIESEM Produkt

Für diesen besonderen Döner ist der Amerikaner aus NRW sogar extra in den Zug gestiegen – aber nicht in die Heimatstadt des besonderen Gerichts Hamburg, sondern nach Bonn. Denn dort ist ein ganz besonderes Ufo gelandet – der „Ufo-Döner“, wie das neue Produkt genannt wird.

Der Clou? Der Döner steckt nicht in einer Brottasche, sondern zwischen zwei Brotfladen, die so zusammengepresst sind, dass sie den Inhalt komplett umschließen. Durch die gewölbte Form und den flachen Rand sieht der Döner aus wie eine fliegende Untertasse, ein Ufo eben.

+++ US-Amerikaner betritt Aldi in NRW – es ist das Ende einer verzweifelten Suche +++

Und genau das lockt seine Kunden an – auch nach NRW. So gibt es das ganz besondere Gericht auch im Laden am Bertha-von-Suttner-Platz 8 in Bonn. Und genau dort wollte auch der junge Influencer sein ganz besonderes Essen. Gesagt – Getan. Und bereits nach wenigen Bissen wusste er: Das Brot ist super knusprig.

Ufo-Döner in NRW: US-Amerikaner testet – mit schmerzhaften Folgen

Doch genau das wurde ihm zum Verhängnis, denn als er mehrmals hineinbiss, riss ihm die knusprige Brotkruste von innen den Mund auf. Die Folge? Er blutete – aber keine Angst, es war nur ein kleiner Schnitt, der ihn nicht davon abhielt, das Produkt weiterzuprobieren. Trotzdem warnt er seine Freunde: „Vorsicht mit den Ecken. Die haben mir in den Mund geschnitten.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Trotzdem findet er das Produkt für rund acht Euro wirklich empfehlenswert. Nur eines sollte man beachten – dass man sich nicht blutig isst. Denn der dadurch veränderte Geschmack könnte das Erlebnis vielleicht etwas verändern.