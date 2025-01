NRW: US-Amerikaner will nur Döner essen und ist baff – damit hatte er nicht gerechnet

Ob in der Mittagspause, als Snack zwischendurch oder nach einer ausgiebigen Partynacht – der Döner ist die kulinarische Antwort auf fast jede Lebenslage. Und natürlich darf er in NRW, dem Döner-Mekka in Deutschland schlechthin, nicht fehlen. Denn zahlreiche Buden versuchen, mit ihrem Rezept die Gunst der hungrigen Massen zu gewinnen.

Nun machte sich ein US-Amerikaner auf den Weg zu einem absoluten Kult-Laden in Köln. Doch als er ankam, staunte er nicht schlecht. DAMIT hätte er wohl nicht gerechnet.

Döner-Laden aus NRW sorgte für Verwirrung: XXL-Schlange und knappe Öffnungszeiten

An jeder Ecke gibt es Dönerbuden, die um die Krone kämpfen, doch was der Influencer jetzt entdeckte, war eine wahre Kultstätte des Döners. In einer kleinen Markthalle im Belgischen Viertel stieß er auf ein Lokal, das sich als die Anlaufstelle für Dönerliebhaber entpuppte. Aber warum?

Atila Tosun, der seit über 40 Jahren als Metzger in Köln arbeitet, hat mit seiner Familie eine ganz besondere Aktion erschaffen. Denn nur am Mittwoch gibt es Döner für sieben Euro – frisch belegt, mit Gemüse, viel Fleisch und natürlich einer ordentlichen Portion Familiengeheimnisse.

Kein Wunder, dass die Schlange vor der Markthalle in der Körnerstraße immer länger wird. So musste auch der US-Amerikaner aus NRW erstmal Schlange stehen – und das nicht zu knapp. Insgesamt stand er „eine Stunde“ an, wie er in einem Instagram kritisiert.

Döner aus NRW: US-Amerikaner zieht Fazit

Doch hat sich das Warten gelohnt? Offenbar! Denn der Mann aus NRW biss mit viel Freude immer wieder in das Fleischgericht. Ein kleines Detail irritierte ihn allerdings: das Fleisch. „Das Fleisch ist hier irgendwie anders“, bemerkte er und hielt ein Stück in die Kamera und mutmaßte, dass es sich vielleicht um Lammfleisch handeln könnte.

Was ihm aber besonders gut gefallen hat? Das Brot! Der US-Amerikaner aus NRW war voll des Lobes für das knusprige Fladenbrot. Und wer weiß: Vielleicht wird er ja ein regelmäßiger Stammgast – immerhin gibt es den besonderen Döner in Tosuns Laden jeden Mittwoch!