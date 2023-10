DHL in NRW: Schock-Fund an Packstation! „Der Mensch wird immer abartiger“

Böse Überraschung an einer DHL-Packstation in NRW!

In Krefeld erwarteten Kunden der DHL an der Self-Service-Einrichtung nicht nur ihre Pakete, sondern auch eine „Fracht“, die dort eigentlich nichts zu suchen hat. Tierfreunden bricht der Fund an der DHL-Packstation in NRW das Herz.

DHL in NRW: „Na, wer hat seine Bestellung vergessen?“

An den Packstationen von DHL können Kunden nicht nur ihre Lieferungen abholen, sondern auch eigene Pakete hinterlegen, damit der DHL-Bote diese mitnimmt. Doch was ein Unbekannter an der Packstation in Krefeld zurückließ, gehört definitiv nicht zu diesem Service.

Auf Facebook teilte der „Tierrettungsdienst Schütz“ Bilder von zwei Kätzchen, die in einer kleinen grauen Transportbox einfach neben einer Packstation abgestellt wurden.

„Na, wer hat denn seine Bestellung vergessen?!“, so der sarkastische Kommentar der Tierretter zu dem traurigen Anblick. Auf Facebook sorgt der Fund für viel Wirbel, über 100 Tierfreunde zeigen sich von dem Umgang mit den Katzen betroffen.

DHL in NRW: „Nur gut, dass man sie nicht irgendwo entsorgt hat“

„Oh nein, die armen Babys.. da blutet mir echt das Herz.. wie herzlos und widerlich kann ein Mensch nur sein“, schreibt eine Frau. Eine andere findet: „Der Mensch wird immer abartiger! Sowas können nur Menschen tun, die weder ein Gewissen haben noch eine Erziehung genossen haben.“ Eine andere kann nicht verstehen, wieso keiner etwas mitbekommen hat: „Das muss doch auffallen, wenn man da an einer (mit Sicherheit) belebten Stelle, einfach eine Transportbox mit Inhalt stehen lässt.“

So traurig und wütend das Schicksal der ausgesetzten Katzen die Kommentatoren macht, so wirft auch jemand ein: „Nur gut, dass man sie nicht irgendwo entsorgt hat.“ Tatsächlich werden die Tiere mittlerweile im Krefelder Tierheim versorgt, leben dort mit Sicherheit besser als an der DHL-Packstation. Trotzdem stellt eine Frau auch richtig fest: „Wer soll das nur alles noch stemmen können? Die Tierschutz-Orgas alle hoffnungslos überfüllt. Es muss sich etwas ändern.“