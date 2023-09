Deutschlandticket in NRW: HIER bekommst du es kostenlos – aber es gibt einen großen Haken

Das Deutschlandticket ist nun seit einigen Monaten erhältlich. Nicht nur in NRW, sondern deutschlandweit in jedem Bundesland den ÖPNV nutzen. Ohne Verbunds- oder Tarif-Chaos. Für 49 Euro im Monat.

Das klingt doch schon nach einem guten Angebot. Aber was, wenn das Deutschlandticket nicht 49 Euro, sondern null Euro kosten würde? Eine besondere Aktion in mehreren NRW-Städten (und auch in einigen anderen Bundesländern) ermöglicht es dir, ein Gratis-Deutschlandticket abzustauben – doch die Sache hat dafür einen ganz anderen Haken.

Deutschlandticket in NRW gratis?

Wofür wurde das Deutschlandticket eingeführt? Der ÖPNV sollte für die die Menschen attraktiver und erschwinglicher werden – Pendler sollten weniger zum Auto und mehr zu Bus und Bahn greifen. Und einige Städte nehmen das mit dem Ersatz des Autos offenbar sehr ernst.

In Dortmund, Leverkusen, Bonn und dem Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es eine Aktion, bei der Autofahrer ihren Führerschein gegen ein Deutschlandticket eintauschen können. Ja, richtig gehört. Du gibst deinen Lappen ab – und kriegst dafür ein Gratis-Deutschlandticket!

Aber dabei gelten natürlich gewisse Regeln:

In Dortmund ist dieses Angebot auf maximal zwei Monate befristet. Dann gibt es den Führerschein wieder zurück und das Deutschlandticket kommt weg – oder wird zum Normalpreis von 49 Euro verlängert.

In Leverkusen gilt das Umtauschangebot erst für Senioren ab 75 Jahren. Diese dürfen dann aber auch ein ganzes Jahr vom Tausch Führerschein gegen Deutschlandticket profitieren.

Bonn erlaubt die Aktion erst ab 60 Jahren – und lässt die Aktion für sechs Monate laufen.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis wählte die Teilnehmer an der Aktion per Los aus. Am Ende bekamen 20 Menschen das Angebot, den Führerschein gegen das Deutschland-Ticket zu tauschen. Der älteste war 90, der jüngste 28.

Weitere Informationen finden die Interessenten bei den Internetseiten ihrer lokalen Verkehrsunternehmen.