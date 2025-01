Deutsche Bahn: Pendler aus dem Ruhrgebiet müssen schlucken – jetzt kommt es richtig dicke

Pendler aus dem Ruhrgebiet müssen jetzt ganz stark sein: Auch im neuen Jahr wird es zahlreiche Baustellen geben, welche für Beeinträchtigungen im Zugverkehr sorgen. DER WESTEN hat bei der Deutschen Bahn nachgefragt, was 2025 auf Passagiere zukommt.

Die Deutsche Bahn (DB) möchte auch in den nächsten zwölf Monaten die Sanierung seiner Infrastruktur vorantreiben. Eigentlich ein gutes Vorhaben, aber Pendler aus dem Ruhrgebiet werden wohl oder übel zunächst darunter leiden müssen – auch, wenn die Bahn verspricht, wann immer möglich ohne Beeinflussung des Zugverkehrs zu bauen.

Das plant die Deutsche Bahn im Ruhrgebiet

Zum einen stehen zwischen Dortmund und Essen 2025 verschiedene Arbeiten an der Infrastruktur auf dem Programm. Gleise und Weichen sollen erneuert werden, Instandhaltungsarbeiten sollen durchgeführt werden. Gleichzeitig sollen auch erste Vorarbeiten für den RRX-Ausbau auf Bochumer Stadtgebiet stattfinden. Für den Ausbau erweitert die DB am Bochumer Hauptbahnhof einen Bahnsteig über die Wittener Straße hinaus.

Für Arbeiten im Gleisbereich sei eine Sperrung der Strecke unvermeidlich, so die Deutsche Bahn. Das bedeutet: In der Zeit vom 28. Februar bis 25. April 2025 sowie vom 5. September bis 31. Oktober 2025 kommt es zu Fahrplananpassungen im Nah- und Fernverkehr!

S-Bahn-Fahrer haben Glück

Immerhin: Die S-Bahn-Gleise zwischen Essen und Dortmund bleiben unter der Woche zwar befahrbar, an den Wochenenden kommt es jedoch zu Sperrungen. Die Gleise, auf denen der Fernverkehr sowie die Regionalzüge unterwegs sind, werden hingegen durchgehend gesperrt. Die Züge des Fernverkehrs werden in den genannten Zeiträumen umgeleitet – und der Halt in Bochum entfällt sogar komplett!

Im Regionalverkehr kommt es unter anderem auf den Linien S 2, RB 32, RB 40 und RE 41 zu Ausfällen und Umleitungen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten. Von den Bauarbeiten sind auch Züge anderer Verkehrsunternehmen betroffen. Passagiere müssen sich auf Ersatzzüge und Schienenersatzverkehr einrichten.

Umbau in Duisburg wird fortgesetzt

Und auch am Duisburger Hauptbahnhof will die Deutsche Bahn weiter umbauen. Aktuell arbeitet die DB an den nächsten zwei Bahnsteigen (Bahnsteige 3 und 4). Die Arbeiten hierzu sollen im Herbst 2025 abgeschlossen werden. Die Züge der Linien S 1, RB 31, RB 33, RB 35 und RE 44 fahren zu geänderten Fahrtzeiten oder fallen auf einigen Abschnitten aus.

Zusätzlich stehen auch für den RRX-Ausbau zwischen Köln und Dortmund erste vorbereitende Arbeiten auf Bochumer Stadtgebiet auf dem Bauplan. Da kommt also einiges auf Passagiere zu!