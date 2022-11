Deutsche Bahn im Ruhrgebiet: Einschränkungen auf etlichen Strecken – der Grund erschüttert

Chaos auf mehreren Strecken der Deutschen Bahn im Ruhrgebiet!

Und damit ist nicht das ganz normale Verspätungs-Chaos gemeint, mit dem sich Pendler Tag für Tag herumschlagen müssen. Aktuell ist die Situation noch einmal deutlich prekärer. Daher warnt die Deutsche Bahn explizit vor Einschränkungen auf diversen S-Bahn- und RB/RE-Strecken. Hier bekommst du alle Infos.

Deutsche Bahn im Ruhrgebiet: Chaos sorgt für Teilausfälle

Wie die Bahn am Dienstagmorgen (15. November) mitteilte, geht es aktuell vor allem um fünf wichtige Nahverkehrsstrecken, auf denen es zu Einschränkungen kommen kann. Dabei geht es jedoch nicht nur um ein paar Verspätungen im morgendlichen Berufsverkehr. Tatsächlich spricht die Bahn von „vorübergehenden Einschränkungen“, ohne genauere Daten zu nennen.

Im Detail geht es um die folgenden Verbindungen in beiden Fahrtrichtungen:

S 2 : Dortmund Hbf – Herne – Recklinghausen Hbf/Essen Hbf

: Dortmund Hbf – Herne – Recklinghausen Hbf/Essen Hbf S 9 : Haltern am See – Bottrop Hbf – Essen Hbf – Velbert-Langenberg – Wuppertal Hbf – Hagen Hbf

: Haltern am See – Bottrop Hbf – Essen Hbf – Velbert-Langenberg – Wuppertal Hbf – Hagen Hbf RB 32 : Duisburg Hbf – Gelsenkirchen Hbf – Castrop-Rauxel Hbf – Dortmund Hbf

: Duisburg Hbf – Gelsenkirchen Hbf – Castrop-Rauxel Hbf – Dortmund Hbf RE 42 : Mönchengladbach – Krefeld – Essen – Gelsenkirchen – Recklinghausen – Haltern – Münster

: Mönchengladbach – Krefeld – Essen – Gelsenkirchen – Recklinghausen – Haltern – Münster RE 49: Wuppertal Hbf – Essen Hbf – Oberhausen Hbf – Dinslaken – Wesel

Alles wichtige Verbindungen im gesamten Bereich zwischen Mönchengladbach, Essen, Dortmund und Münster. Was ist der Grund für dieses Chaos?

Deutsche Bahn im Ruhrgebiet: Akuter Personalmangel

Die Bahn erklärt die Einschränkungen und möglichen (Teil-)Ausfälle mit „hohen Krankenständen“. Offenbar trifft die kalte Jahreszeit das Bahnpersonal besonders hart – und ausreichend Ersatz steht wohl nicht zur Verfügung.

Doch so oder so – ohne Personal fahren eben auch keine Züge. Jetzt stehen die Passagiere am kalten Bahnsteig und müssen die nächsten Tage Fahrpläne und Ersatzverbindungen überprüfen, um ihre Ziele im Ruhrgebiet zu erreichen.