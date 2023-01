Deutsche Bahn in NRW: Chaos auf Hauptstrecke – das musst du wissen

Reisende der Deutschen Bahn in NRW mussten sich am Mittwochmorgen (18. Januar) auf zahlreiche Probleme einstellen. Mitten im Berufsverkehr sind in den frühen Morgenstunden zwei außerplanmäßige Baustellen aufgetreten. Eine davon betraf die Hauptachse zwischen Düsseldorf und Duisburg.

Die Probleme kamen zur Unzeit. Denn durch eine Regelbaustelle der Deutschen Bahn in NRW kommt es ohnehin bereits zu Zugausfällen in dem Streckenabschnitt.

Deutsche Bahn in NRW: Chaos im Berufsverkehr

Nach Angaben der Deutschen Bahn hielt ein Zug am Flughafen Düsseldorf den Betrieb auf. Die defekte Bahn musste repariert werden und blockierte ein wichtiges Gleis zwischen Duisburg und Düsseldorf. In der Folge entstand ein Nadelöhr. Nicht alle Züge konnten die Hauptachse am Morgen befahren.

Betroffen davon waren Züge der Linien RE1, RE5, RE19 und S1. Die Züge in Fahrtrichtung Duisburg sollten zwar zumindest alle S-Bahnen auf dem Regelweg fahren können. „In Fahrtrichtung Düsseldorf kommt es bei der S-Bahn zur Umleitung ohne Halt von Duisburg Hauptbahnhof bis Düsseldorf Flughafen und von Düsseldorf Flughafen bis Düsseldorf Hauptbahnhof“, teilte die Deutsche Bahn am Morgen mit. Auch bei vielen Regionalbahnen mussten Pendler mit (Teil-)Ausfällen rechnen. Mittlerweile ist die Störung behoben. Reisende mussten sich am Morgen dennoch weiterhin auf Verzögerungen im Betriebsablauf einstellen.

In dem Streckenabschnitt müssen Reisende bereits seit Anfang des Jahres mit Einschränkungen leben. Denn wegen Bauarbeiten zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Duisburg Hauptbahnhof fallen die Züge der Linie RE 3 noch bis zum 27. Januar aus.

Deutsche Bahn kämpft mit weiteren Problemen in NRW

Zusätzlich hatte die Deutsche Bahn an zwei Stellen im Ruhrgebiet Probleme mit Weichen. Die Reparatur einer Weiche im Raum Herne konnte in der Nacht noch behoben werden. Eine weitere im Bereich des Wanne-Eickel-Hauptbahnhofs hingegen dauerte bis in den Berufsverkehr an. Auch hier konnten nicht alle Züge den Streckenabschnitt passieren.

Andere mussten langsamer fahren. Deshalb kam es auf den Linien RE2, RE3, RE42, RB32, RB46 und S2 zu Verspätungen und Teilausfällen. In der Zwischenzeit konnte auch diese Weiche repariert werden.