Deutsche Bahn in NRW: Große Pläne! Diese Bahnhöfe sollen modernisiert werden

Wer regelmäßig mit der Deutschen Bahn fährt, der verbringt vermutlich sehr viel Zeit auf Bahnhöfen, denn in Sachen Pünktlichkeit ist auf die Deutsche Bahn bekanntlich nicht immer Verlass.

Das Warten könnte jedoch zumindest in NRW für Kunden bald um einiges angenehmer werden, denn die Deutsche Bahn kündigt eine Modernisierung von insgesamt 182 Bahnhöfen in NRW an und will dafür tief ins Portemonnaie greifen.

Deutsche Bahn in NRW: Neuerung noch in diesem Jahr – DARAUF können sich Kunden freuen

Wie die Deutsche Bahn ankündigt, soll es bald spürbare Verbesserungen für Kunden in ganz NRW geben. Der Eisenbahnkonzern will seine Bahnsteigausstattungen an insgesamt 182 Bahnhöfen in NRW erneuern.

670 Sitzbänke, 3.000 Hinweisschilder, 48 Wetterschutzhäuser sowie Aufzüge und Rolltreppen an insgesamt 24 Bahnhöfen – das alles soll für die Kunden erneuert werden und so für einen modernen und kundenfreundlicheren Komfort sorgen.

Deutsche Bahn in NRW: Am Bahnhof soll es für Fahrgäste bald deutlich angenehmer werde.

„Die Erneuerung der Bahnsteigausstattungen ist ein weiteres Puzzlestück, mit dem wir den Aufenthalt im Bahnhof und das Reisen mit der Bahn ein Stück weit attraktiver machen“, so Stephan Boleslawsky, Regionalbereichsleiter der Bahn.

Deutsche Bahn in NRW: Eisenbahnkonzern greift tief in die Tasche

Wie die Deutsche Bahn verkündet, ist die Auffrischung der Bahnhöfe in NRW schon seit Längerem geplant. Bereits im Sommer letzten Jahres begann die erste Bestandsaufnahme für das Bahnhofsprojekt, welches einiges kostet.

Rund zehn Millionen Euro investieren Bund und Konzern in die Neuerung der Bahnhöfe in NRW. Aktuell laufen die Arbeiten am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Bis Ende des Jahres soll die Runderneuerung an den 182 Bahnhöfen abgeschlossen sein.

Man kann hoffen, dass dadurch die Fahrpreise der Deutschen Bahn nicht in die Höhe schießen. Ansonsten verliert die klimafreundliche Transportmöglichkeit vermutlich ganz schnell wieder an Attraktivität. (mkx)