Deutsche Bahn in NRW: Junger Mann rennt über die Gleise, da rast ein Zug heran – DIESES Detail rettet ihm das Leben

Lebensgefährliche Aktion! Ein junger Mann (18) wollte augenscheinlich seinen Zug der Deutschen Bahn in NRW nicht verpassen und nahm kurzerhand eine gefährliche Abkürzung. Ein kleines Detail konnte ihm zum Glück noch das Leben retten.

Am Donnerstagabend lief der 18-Jährige gegen 19.30 Uhr in Hagen-Heubing (NRW) einfach über die Gleise! Dabei hat er wohl die S8 der Deutschen Bahn übersehen, die gerade in den Bahnhof rollte.

Hagen: Dieses Detail rettet Mann sein Leben

Der Bahnfahrer konnte den jungen Mann in der Dunkelheit nicht sehen. Aber weil die Reflektoren auf seinem Rucksack ihren Dienst erwiesen, wurde er auf die Person auf den Gleisen aufmerksam und konnte im letzten Moment eine Vollbremsung hinlegen.

Wie die Bundespolizei mitteilt, habe der Fahrer geistesgegenwärtig reagiert und konnte so eine Kollision verhindern. Bahnmitarbeiter hatten die Beamten dann alarmiert.

Zum jetzigen Kenntnisstand wurde keine Person verletzt, teilte die Polizei weiter mit. Die Beamten kontrollierten den Mann und befragten auch Zeugen. Anschließend leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Wegen dieser Aktion warnt die Polizei einmal mehr: „Solche Aktionen sind leichtsinnig und IMMER lebensgefährlich!“ Nicht nur von den einfahrenden Zügen gehe die tödliche Gefahr aus. Sie machen auch deutlich, dass auch andere Betriebsanlagen wie stromführende Teile, Masten oder Ähnliches gefährlich werden können. (js)