Depot in NRW kündigt Schließungen an – Kunden sollten jetzt aufpassen!

„Oh nein, schon wieder schließt einer meiner Lieblingsläden!“, dürften sich aktuell viele Kunden in NRW denken. Denn die Wohn- und Deko-Kette „Depot“ plakatiert großflächig in den Schaufenstern von 100 Filialen: „Wir schließen“.

Im Ruhrgebiet sind unter anderem Läden in Dortmund, Duisburg Essen und Gelsenkirchen betroffen, wie die „WAZ“ berichtet. Doch sind die Geschäfte bald wirklich zu einem großen Teil aus NRW verschwunden? Kunden sollten sich jetzt nicht hinters Licht führen lassen!

Depot in NRW: Was hat die Schließung zu bedeuten?

Wenn man an den Schaufenstern von vielen „Depot“-Filialen in NRW vorbeikommt, springt es einem sofort ins Auge: „Wir schließen“, „Alles reduziert“ oder auch „-10% auf alles“. Es scheint, als ob die gebeutelten Innenstädte wieder neue Verluste zu beklagen haben. Das passierte in letzter Zeit ja leider zur Genüge. Meist aus finanzieller Not heraus, mussten viele Geschäfte schließen und hinterließen so immer leerer werdende Innenstädte oder auch Einkaufszentren.

Doch bei dieser „Schließung“ in NRW scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Denn wenn man die Plakate genauer betrachtet und auch die kleinere Schrift liest, erfährt man: „Vorübergehend“ sowie „Neueröffnung mit neuem Konzept“, klärt uns die „WAZ“ auf. Da fühlt man sich als Kunde doch leicht veräppelt, oder?

Das Unternehmen klärt auf

Obwohl man auf den ersten Blick eine komplette Schließung der jeweiligen „Depot“-Filiale in NRW vermutet, erklärt Unternehmenssprecherin Verena Lauer: „Jede der 100 Filialen wird kurzzeitig geschlossen, die Zeiträume stehen noch nicht fest.“

Die Schließungen sollen dafür genutzt werden, die Geschäfte neu zu möblieren und bereits auf Weihnachten umzustellen. Wie lange die Schließungen dauern, wie es mit den Rabatten bei „Depot“ in NRW weitergeht und mehr zu dem Thema liest du im Artikel der „WAZ“.