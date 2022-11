Cranger Weihnachtszauber: Bittere Nachricht für Besucher – diese beliebte Tradition fällt dieses Jahr aus

Traurige Nachricht vom Cranger Weihnachtszauber! Die Besucher müssen in diesem Jahr ganz stark sein, denn ein beliebtes Spektakel wird es auf der großen Weihnachtskirmes in Herne diesmal nicht geben.

Auf den Knallspaß am Abendhimmel hatten sich viele schon gefreut. Doch das Feuerwerk beim Cranger Weihnachtszauber ist abgesagt. Dafür kannst du an ausgewählten Abenden ein anderes farbenfrohes Spektakel erleben.

Cranger Weihnachtszauber sorgt für fulminanten Ersatz

Auf dem Weihnachtsmarkt soll es nun wieder richtig krachen, aber nicht ganz so, wie es die Besucher bisher gewohnt waren. Statt dem traditionellen Feuerwerk plant der Veranstalter Sebastian Küchenmeister eine aufwendige Drohnenshow.

Hunderte Drohnen sollen Motive wie Figuren und Worte bilden und das zu weihnachtlich-musikalischer Begleitung. Das Ganze soll einem Feuerwerk sehr nahekommen, dabei aber deutlich umweltfreundlicher sein.

Drohnenshow der Superlative

Nachdem es mit Dortmund den Streit darum gab, wer den größten Weihnachtsbaum der Welt aufstellt, prahlt der Herner Markt nun damit, die europaweit größte Weihnachts-Drohnenshow bieten zu können. „Das ist die sensationelle Abend-Show über Crange, die alle Besucher in ihren Bann ziehen wird und von der alle sprechen werden“, verspricht der Veranstalter. An folgenden Tagen kannst du dir das Spektakel ansehen:

23. November

1. Dezember

9. Dezember

17. Dezember

22. Dezember

Der Cranger Kirmesplatz in Herne wird vom 17. November bis zum 30. Dezember zum Schauplatz für „die Weihnachtskirmes im Ruhrgebiet“. Unter der Woche von 14.00 bis 21.45 Uhr und am Wochenende ab 12.00 Uhr hat der „größte mobile Weihnachts-Themenpark Europas“ geöffnet. Bis auf den 24. und 25. Dezember geht es hier jeden Tag rund. Am Totensonntag hat die Weihnachtskirmes nur von 18.00 bis 21.45 Uhr geöffnet.

Das gibt es alles beim Cranger Weihnachtszauber

Der Weihnachtsmarkt hat es offensichtlich mit den Superlativen. Neben dem Marktbereich mit Essen und Getränken gibt es zudem ein Angebot an Fahrgeschäften, darunter ein Riesenrad, Karussell und sogar eine Achterbahn. Eine Kostümparade, Elfenzaubershow, den beleibten Märchenwald und mehrere Walking-Acts sollen deinen Besuch in Crange zudem unvergesslich machen.

Das alles erlebst du in diesem Jahr allerdings nicht mehr kostenlos, sondern nur gegen eine Eintrittsgebühr von zwei Euro.