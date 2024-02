Cranger Weihnachtszauber: Fans müssen zittern – war’s das schon?

Der Cranger Weihnachtszauber gehört seit dem Winter 2018 schon ein bisschen zur Weihnachtszeit im Ruhrgebiet dazu. In den letzten Jahren konnten viele Fans für den Weihnachtszauber gewonnen werden. Aber müssen diese jetzt zittern?

Cranger Weihnachtszauber: Droht ein baldiges Ende?

Wie die WAZ berichtet, läuft der Vertrag des Cranger Weihnachtszaubers im Jahr 2025 aus. Deswegen möchte die Stadt so bald wie möglich über die Zukunft sprechen. Noch besitzt Veranstalter Sebastian Küchenmeister einen gültigen Vertrag für zwei weitere Veranstaltungen des Cranger Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz.

Jetzt aber stellt der Herner Stadtsprecher Patrick Mammen klar, dass es bald Zukunftsplanungen der Stadtverwaltung geben wird: „Die Vorbereitungen für die zukünftige Betrachtung der Veranstaltung werden verwaltungsintern in den nächsten Monaten beginnen.“ Genaue Aussagen können aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden.

Im Cranger Weihnachtszauber steckt viel Herzblut

Der Cranger Weihnachtszauber fand erstmals im Jahr 2018 statt. Veranstalter Sebastian Küchenmeister unterzeichnete zunächst einen Fünfjahresvertrag mit der Stadt, der die Möglichkeit einer Verlängerung um weitere drei Jahre vorsah. Küchenmeister entschied sich dafür, diese Option zu nutzen. Vor allem auch, weil sich der Weihnachtszauber in den letzten Jahren für den Schausteller und Organisator zu einer ganzjährigen Verpflichtung entwickelt hat, inklusive Beschäftigung von mehreren Festangestellten.

„Der vorhandene Zuspruch von Besuchenden zeigt, dass die Veranstaltung in Herne und Umgebung gut angenommen wird“, schätzt Mammen den Weihnachtszauber auf Nachfrage der WAZ ein. Die Stadt hatte bereits im Dezember 2023 erklärt, dass man eine Verbesserung der Verkehrsprobleme im Vergleich zu früheren Jahren feststelle. Sebastian Küchenmeister selbst hatte in Wege und Plätze eine sechsstellige Summe investiert. „Der Veranstalter hat alle an ihn gestellten Auflagen erfüllt“, so fällt die Bewertung der Stadtverwaltung in Bezug auf Küchenmeister aus.

Wenn du wissen möchtest, wie genau es mit dem Cranger Weihnachtszauber in Zukunft weitergehen kann und wie die Anwohner die Lage einschätzen, dann kannst du bei der WAZ hier den kompletten Artikel nachlesen.