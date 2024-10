Cranger Weihnachtszauber verkündet es selbst – Besucher fallen aus allen Wolken! „Schade“

Die ersten Weihnachtsleckereien sind schon wieder in den Supermärkten und Discountern eingezogen und geben uns schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf die beste Zeit des Jahres. Doch auch die Veranstalter der Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet starten schon jetzt in die neue Saison 2024 – auch auf Crange.

Der Cranger Weihnachtszauber verkündet es jetzt selbst und sorgt beim diesjährigen Weihnachtsmarkt-Angebot für Gewissheit. Aber langjährigen Besuchern entgehen dabei einige Details nicht.

Cranger Weihnachtszauber sorgt für Gewissheit

Bis der Cranger Weihnachtszauber offiziell eröffnet, dauert es zwar noch etwas. Denn offizieller Start ist erst am 21. November. Doch die Aufbauarbeiten haben schon jetzt begonnen, wie die Veranstalter ihre Fans auf Facebook wissen lassen. „Die ersten sind da…“, hieß es so am Dienstag (1. Oktober). Dazu hatten die Veranstalter Bilder von riesigen Lkw geteilt, in denen sich wohl schon allerhand Weihnachtliches verbirgt. „Und mein Bäumchen auch wieder dabei“, freut sich schon jetzt eine Besucherin ob der Ankündigung.

Einen Tag zuvor ließ man auf Crange aber auch bereits die Bombe platzen, mit welchen Fahrgeschäften man auf dem Cranger Weihnachtszauber in diesem Jahr rechnen kann. So sind bereits 14 Kultgeschäfte bekannt. Unter anderen sind auch 2024 wieder das Riesenrad, Break Dance, der Barockkettenflieger oder auch die Grusel-Attraktion „Spuk“ am Start. Besucher vermissen aber schon jetzt einige Fahrgeschäfte aus den Vorjahren.

Besucher kriegen Schnappatmung

Während bei manchen schon jetzt die Vorfreude beim Anblick der Kultattraktionen steigt, trauern andere schon jetzt um ihre Lieblingsfahrgeschäfte. „Schade, dass der Panorama-Lift ‚Look‘ nicht mit dabei ist“, wird so etwa eine Besucherin deutlich. „Schade, dass der Mondlift nicht kommt! Wäre gerne wieder damit gefahren!“, echauffiert sich auch ein anderer.

Manche gehen sogar noch härter mit der Auswahl an Fahrgeschäften beim Cranger Weihnachtszauber ins Gericht: „Bisher ja noch nicht so berauschend“, so ein Cranger Fan. „Kommen ja noch Geschäfte hinzu? Weil es fehlt auch noch ein Laufgeschäft?“, fragt sich auch ein anderer.

Fans des Cranger Weihnachtszauber können aber noch hoffen. Denn wie die Veranstalter selbst auf ihrer offiziellen Internetseite betonen, wurden nur die „bisher bekannten“ Fahrgeschäfte aufgeführt. „Alle Angaben ohne Gewähr“, heißt es auch im Kleingedruckten. Bleibt also abzuwarten, was in nächster Zeit auf Crange ans Licht kommt.