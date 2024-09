Cranger Weihnachtszauber verkündet neues Angebot – doch die Sache hat einen Haken

Noch ist das Wetter mild genug, um sich in T-Shirt und leichter Jacke vor die Türe zu trauen. Doch der Winter, und allen voran Weihnachten, kommen bekanntermaßen schneller als erwartet. Auch der Cranger Weihnachtszauber gehört dann wieder für zahlreiche Menschen zum absoluten Pflichtprogramm in der Adventszeit.

Und für dieses Jahr hat sich der Cranger Weihnachtszauber etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Doch das Angebot hat auch einen Haken. Es gilt nicht für jeden Besucher.

Cranger Weihnachtszauber hat einen Leckerbissen für Schüler

Sondern lediglich für Herner Schulklassen. Diese dürfen die Echt-Eisbahn exklusiv und kostenfrei nutzen. „Diese einmalige Gelegenheit ermöglicht es Schulklassen, gemeinsam mit ihren Mitschülern und Mitschülerinnen und Lehrkräften unvergessliche Stunden auf dem Eis zu erleben“, erklärt Sebastian Küchenmeister, Veranstalter des Cranger Weihnachtszaubers und Geschäftsführer der Cranger Weihnachtsveranstaltung GmbH.

Für alle Herner Schulklassen ist das Angebot komplett kostenfrei – sowohl der Eintritt zur Eisbahn als auch die Leihgebühr für Schlittschuhe entfallen. Die überdachte Echt-Eisbahn wird für Schulklassen exklusiv von 10 bis 13.30 Uhr geöffnet. Dank der Überdachung kann das Eislaufvergnügen unabhängig vom Wetter stattfinden.

Cranger Weihnachtszauber: Hier können sich Schulklassen anmelden

Interessierte Schulklassen können sich ab sofort per E-Mail unter Eisbahn@cranger-weihnachtszauber.de anmelden.

Der Cranger Weihnachtszauber, der vom 21. November bis zum 30. Dezember 2024 auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne stattfindet, gilt laut eigenen Aussagen als Europas größter mobiler Weihnachts-Themenpark. Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern zieht die Veranstaltung täglich bis zu 5.000 Besucher an. Neben einem traditionellen Weihnachtsmarkt mit einer Vielzahl an kulinarischen Spezialitäten locken Fahrgeschäfte und eine „Weihnachtswunderwelt“.