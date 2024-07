Cranger Kirmes: Traditions-Stand zieht die Reißleine – es ist das Ende einer Ära

Dieser Stand ist auf der Cranger Kirmes eigentlich nicht wegzudenken. Seit 2003 war die Schausteller-Familie Lichte mit ihrem Konzept auf dem größten Volksfest im Ruhrgebiet präsent.

Im Jahr 2008 räumte der damalige Betreiber Wolfgang Lichte sogar den ersten Schausteller-Award „Bester auf Crange“ ab. Die Jury des damals eingeführten Awards lobte seinerzeit ein „mutiges und innovatives gastronomisches Konzept mit hohem Qualitätsanspruch“. Doch kurz vor Beginn der Cranger Kirmes 2024 ist klar: Nach 20 Jahren ist Schluss mit dem Traditionsstand „Gourmetladen“ auf dem Rummel in Herne.

Cranger Kirmes: Ära endet – Neues entsteht

„Anfang 2024 hat uns leider unser Koch verlassen. Das nahmen wir innerhalb der Familie zum Anlass, das gesamte Konzept zu hinterfragen“, teilte Nachfolger Timo Lichte die Beweggründe für die Aufgabe des rund 300 Quadratmeter großen Standplatzes auf der Cranger Kirmes mit. Es sei der Schausteller-Familie nicht leichtgefallen, den Stand zu übergeben. Doch eine Kooperation mit dem Nachfolger habe die Sache leichter gemacht.

So können Besucher sich ab der diesjährigen Cranger Kirmes auf das „M3 Cranger Treff“ freuen. Und hier wird die Schausteller-Familie Lichte auch weiter vertreten sein. Denn direkt nebenan soll ihr Fischwagen stehen: Für Kibbeling, Backfisch, gebackene Knuspergarnelen und Co. ist also weiter gesorgt in dem reinen Ausschankbetrieb, der selbst kein Essen anbieten wird.

Das erwartet dich im „M3 Cranger Treff“

„Wir bauen einen frischen, modernen Biergarten auf, der jeden Besucher ansprechen soll“, verspricht „M3“-Betreiber Marius Morck aus der Schaustellerfamilie Morck, die viele Herner seit Jahrzehnten wegen der Mandelbrennerei und dem Ausschankbetrieb „Max & Moritz“ kennen. In dem teilweise überdachten Areal mit Tischen, Steh- und Sitzplätzen soll es ein buntes Angebot an Getränken und Musik geben.

Marius Morck betreibt das „M3“ auf der Cranger Kirmes. Foto: Stadtmarketing Herne

So soll es an allen elf Kirmestagen Musik vom DJ-Pult geben, „aber keine Ballermann-Lieder“, verspricht Marius Morck. Tagsüber solle die Musik eher Familien ansprechen. Abends sei mit House- und Clubmusik zu rechnen.

Und wie kam es zum Namen des neuen Stands? „Da hat uns mein Vater inspiriert. M3 steht für die 3. Generation Morck“, erklärt der Betreiber und bringt nach der Geburt von Töchterchen Edda schon eine Namensänderung ins Spiel: „Es wird für unsere Tochter das erste Jahr auf der Cranger Kirmes als angehende 4. Generation. Das ist auch für meine Frau und mich etwas Besonderes.“