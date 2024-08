Cranger Kirmes verspricht Rabatte für Besucher – doch der Schuss geht nach hinten los! „Unverschämt“

Die Preise in allen Bereichen des alltäglichen Lebens steigen – und mit ihnen auch der Frust der zahlenden Bevölkerung. Egal ob bei der Stromrechnung, dem Einkauf im Supermarkt, oder eben auch ein Besuch auf der Cranger Kirmes.

Das größte Volksfest in NRW findet auch in diesem Jahr wieder vom 1. bis zum 11. August statt. Doch der Ärger bei den Besuchern ist groß – vor allem wegen der gestiegenen Preise bei Speisen und Getränken (>> hier mehr dazu). Gerade bei Familien mit Kindern können die Ausgaben schnell in ungeahnte Höhen steigen.

Die Veranstalter wollen dem entgegensteuern – und zwar mit dem „Familientag“ am Mittwoch (7. August). An diesem Tag soll es überall auf der Cranger Kirmes Rabatt-Aktionen geben. Klingt erstmal gut. Doch bei genauerem Hinsehen dürfte das den Frust der Besucher nur geringfügig bis gar nicht lindern…

Cranger Kirmes bietet Familientag an

Aber warum? Das Konzept hört sich doch vielversprechend an. Aber der Teufel steckt im Detail. Denn am besagten Familientag verpflichten sich alle Schausteller auf der Cranger Kirmes lediglich dazu, einen einzigen Artikel in ihrem Angebot zu einem reduzierten Preis anzubieten. Ob es eine Vorgabe gibt, wie groß dieser Rabatt mindestens sein muss, teilen die Veranstalter auf der offiziellen Webseite nicht mit.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Heißt im Klartext: Wenn man an einem Imbiss-Stand eine Cola und eine Portion Pommes bestellt, kann es sein, dass es am Ende lediglich die Cola etwas günstiger ist und sonst alles beim alten Preis bleibt. Ein krasses Beispiel – aber im Kern ist das alles, wozu sich die Schausteller verpflichten müssen.

Wenn man dann als Familie mit zwei Kindern über die Kirmes schlendert, machen zwei bis drei Euro mehr oder weniger bei der Verpflegung den Braten auch nicht fett – so zumindest die Meinung der Nutzer, die unter dem Ankündigungs-Beitrag der Cranger Kirmes auf Facebook kommentieren.

„Unverschämt“

„Ja, mega Angebot … nicht“, schreibt ein Nutzer. „Sorry, aber wenn ein Artikel 50 Cent preiswerter ist, ist das kein wirkliches Angebot für einen Familientag. Nur wenige Schausteller machen sehr gute Angebote.“ Den Großteil der Rabatt-Aktionen vor Ort bezeichnet er sogar als „unverschämt“. Ein anderer User stimmt zu: „Bei den Ständen ist das öfters tatsächlich Augenwischerei, da immer nur irgendein Artikel im Angebot ist.“

Mehr News:

Eine Mutter findet sogar noch deutlichere Worte: „Gut, dass ich nur ein Kind habe, mit zwei wäre fast nix möglich. 50 Cent Rabatt helfen hier aber auch kaum.“