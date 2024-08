Cranger Kirmes: Jetzt warnt sogar die Stadt – Familien mit Kindern hören ganz genau hin

Es ist das größte Volksfest in NRW – die Cranger Kirmes! Jahr für Jahr lockt das Event zahlreiche Menschen nach Herne. So auch 2024. Vom 1. bis zum 11. August öffnet die XXL-Kirmes ihre Pforten für Groß und Klein.

Dass die vielen bunten Fahrgeschäfte und Attraktionen vor allem Kinderaugen zum Leuchten bringen, versteht sich von selbst. Und da die Cranger Kirmes während der NRW-Sommerferien stattfindet, bietet sich doch ein Familienbesuch mit den Kindern auf dem Volksfest bestens an, oder?

In der Theorie, ja – aber selbst die Stadt Herne warnt nun vor einigen Fehlern, die das Kirmes-Erlebnis für Familien mit Kindern schnell verderben können.

Cranger Kirmes: Stadt warnt Familien

Die Stadt Herne rät Familien beispielsweise, die Cranger Kirmes bereits am frühen Nachmittag zu besuchen – bevor das Gelände gegen Abend zur Hauptstoßzeit komplett überlaufen ist. Grelle Lichter, eng aneinander gepresste Menschenmassen, überfüllte Zelte – da ist eine Reizüberflutung bei den kleinen Besuchern quasi vorprogrammiert. Daher bieten die Veranstalter beispielsweise am Mittwoch, dem 7. August, auch einen extra Familientag an.

Zudem rät die Stadt, Kinderwagen oder Buggys für die Kleinen lieber zu Hause zu lassen. Zur Hauptbesuchszeit ist ein sperriger Wagen auf dem Kirmesgelände wohl eher ein Hindernis als eine Erleichterung.

Wichtige Hinweise für Eltern und Kinder

Viele Eltern haben womöglich auch die Sorge, dass man die Kinder in den Besuchermassen schnell aus den Augen verlieren könnte. Um hier Abhilfe zu schaffen, können Eltern am Souvenir- und Infostand kostenlose Kinderarmbänder anfertigen lassen, auf denen die Kontaktdaten der Eltern aufgeschrieben werden, berichtet der „Westfälische Anzeiger“. Zudem wird geraten, mit den Kindern einen festen Treffpunkt auszumachen, sollte es zu einer unbeabsichtigten Trennung kommen.

Und dann gibt es natürlich noch feste Regeln für Kinder und Jugendliche, die vor Ort eingehalten werden müssen. 15 der 51 Fahrgeschäfte auf der Cranger Kirmes 2024 sind auch für kleine Kinder geeignet – allerdings gibt es natürlich auch dort jeweils eigene Einlassbedingungen, auf die Familien achten sollten.

Und wenn die Kinder beim Familientrip nach Crange schon etwas älter sind, gilt natürlich nach wie vor das Jugendschutzgesetz: Sind die Kids unter 16 Jahre alt und wollen länger als 20 Uhr auf dem Volksfest bleiben, muss ein Erziehungsberechtigter mit dabei sein.