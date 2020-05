Coronavirus in NRW: Nach Lockerungen lange Schlagen – HIER öffneten um 0.01 Uhr die Türen

Corona in NRW

Alle aktuellen News und Entwicklungen hier

Das Coronavirus bestimmt den Alltag in NRW. Fast 34.000 Menschen sind bisher positiv auf das Virus getestet worden. Aber: Etwa 29.000 sollen bereits wieder gesund sein. Mehr als 1.350 Menschen sind nach einer Infektion gestorben.

Langsam aber sicher wird zu einer Normalität in NRW zurückgekehrt: Zoos, Friseure und Museen sind wieder geöffnet. Seit dem 7. Mai gelten weitere Lockerungen, beispielsweise für Spielplätze, Sport, Schulen. Auch für Gaststätten ändert sich nun einiges.

Montag, 11. Mai

In der Nacht zu Montag haben die ersten Fitnessstudios wiedereröffnet. Ganz kurz nach Mitternacht wurden etwa im Kölner Stadtteil Kalk die ersten Sportler wieder an die Geräte gelassen. Die Kette McFit sperrte dort ebenso wie an anderen Standorten in NRW um 0.01 Uhr die Türen auf. „Ich glaube, das haben alle herbeigesehnt“, sagte McFit-Gründer Rainer Schaller. Er betonte zugleich, dass es wichtig sei, die von der Politik vorgegeben Auflagen einzuhalten.

NRW hatte in der vergangenen Woche den Weg für eine Wiedereröffnung der Fitnessstudios am Montag freigemacht. Es gelten aber strenge Auflagen. Zwischen den genutzten Geräten muss genügend Abstand sein, Duschen bleiben zum Beispiel geschlossen.

Sonntag, 10. Mai

21.24 Uhr: Kölner Forscher verrät: „Remdesivir wirkt“

Eine Studie zum Medikament Remdesivir zur Bekämpfung der Corona-Erkankung kommt nach Angaben des Kölner Studienleiters voran. Die Studie sei „in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium“, sagte der Leiter der Infektiologie am Universitätsklinikum Köln, Gerd Fätkenheuer, dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ und weiter: „Wir können sagen: Remdesivir wirkt. Wir haben nachgewiesen, dass das Medikament bei einer Covid-19-Erkrankung den schweren Verlauf abmildert und verkürzt.“

Das Medikament gilt als ein mögliches Mittel zur Behandlung schwerer Coronavirus-Infektionen. In Deutschland ist das Mittel innerhalb eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bestätigten Arzneimittel-Härtefallprogrammes zugänglich und wird in klinischen Studien getestet.

19.47 Uhr: Fleischindustrie entwickelt sich zu Corona-Hotspot

Erst Oer-Erkenschwick, dann Coesfeld, jetzt auch noch Bochum. Die Fleischindustrie in NRW entwickelt sich immer mehr zum Corona-Hotspot. Im Bochumer Schlachthof wurden bislang nicht nur 22 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet, das Gesundheitsamt machte auch eine weitere erschreckende Entdeckung. Mehr dazu erfährst du hier >>>

16.22 Uhr: Zahl der Infizierten in Coesfelder Fleischbetrieb steigt weiter – Firma geht vor Gericht

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Arbeiter in einem Coesfelder Fleischbetrieb stieg bis Sonntagmittag nach Angaben des Kreises auf 205 an. Knapp die Hälfte der Ergebnisse von bisher rund 950 Corona-Tests lag demnach vor.

Coronavirus in NRW: In diesem Fleischbetrieb in Coesfeld steigt die Zahl der Infizierten Foto: imago images / Kirchner-Media

Trotz der akuten Lage hat die Firma Westfleisch die befristete Schließung des betroffenen Schlacht- und Zerlegebetriebes per Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Münster kippen wollen. Der zuständige Richter lehnte das jedoch am Sonntag ab.

Der Betrieb sei „aufgrund ersichtlich unzureichender Vorsichtsmaßnahmen“ zu einer „erheblichen epidemiologischen Gefahrenquelle“ nicht nur für die Belegschaft geworden, hieß es in der Begründung. Gewerkschaften forderten schärfere Kontrollen und grundlegend bessere Arbeitsbedingungen in allen Fleischbetrieben.

09.01 Uhr: Demo in Köln: Auch Kinder waren unter den Teilnehmern

Gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstrierten am Samstagnachmittag hunderte Menschen in Köln – unangemeldet. Sie forderten Unbeteiligte auf, ihren Mundschutz abzunehmen. Was besonders schockiert: unter den Teilnehmern waren auch Kinder. Polizeipräsident Uwe Jacob: „Ich kann nachvollziehen, dass die momentane Ausnahmesituation für alle Kölner nicht leicht zu bewältigen ist. Aber gezielt seine Gesundheit, die seiner Kinder und die Gesundheit unbeteiligter Menschen zu gefährden, macht es nicht besser. Wer die neuesten Lockerungen so unvernünftig aufs Spiel setzt, begünstigt einen erneuten und rasanten Anstieg der Infektionsfälle.“

Coronavirus: In Köln haben Hunderte gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. Foto: Marius Becker/dpa

Samstag, 9. Mai

20.43 Uhr: Demo in Köln – Polizeipräsident tobt vor Wut

Wegen einer unangemeldeten Demonstration in Köln am Samstagnachmittag, hat sich der Kölner Polizeipräsident gehörig Luft verschafft. Nach Angaben der Polizei sind hunderte Menschen durch die Stadt gezogen, um gegen die Corona-Einschränkungen zu protestieren. Ohne Mindestabstand, ohne Mundschutz, dafür aber teilweise mit ihren Kindern.

„Ein Großteil der Demonstranten hat Unbeteiligte mehrfach dazu aufgefordert, den Mundschutz abzunehmen und ohne Maske die Geschäfte zu betreten. Dafür haben wir absolut kein Verständnis. Es ist mir unbegreiflich, wie man so etwas in diesen Zeiten fordern kann. Offenbar haben diese Menschen immer noch nicht verstanden, dass es hier nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um das Leben anderer Menschen geht", schimpfte Polizeipräsident Uwe Jacob nach den Eindrücken.

Die Polizei machte die mutmaßliche Leiterin der Demonstranten bei einer Standkundgebung auf der Domplatte aus und nahm ihre Personalien und die der Begleiter auf dem Podest auf. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung, gegen das Versammlungsgesetz und das Infektionsschutzgesetz.

In Köln demonstrierten hunderte Menschen gegen die Coronavirus-Maßnahmen. Foto: Marius Becker/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

18.34 Uhr: Laschet nimmt Lockerung zurück – „Konsequent handeln“

Die Lage in Coesfeld hat auch Armin Laschet auf den Plan gerufen. Der NRW-Ministerpräsident rechtfertigte den Stopp der Auflagenlockerungen in dem Kreis im Münsterland. „Wenn man öffnet, muss man da, wo Gefahr ist, konsequent handeln“, sagte Laschet am Samstag in Bochum. „Der Schutz der Bevölkerung steht vor allem.“

Die Entscheidung sei in enger Abstimmung der Landesregierung mit dem Coesfelder Landrat Christian Schulze Pellengah getroffen und auch dem Robert Koch-Institut (RKI) mitgeteilt worden. Schulze Pellengah zeigte sich „sehr zuversichtlich, dass wir bald Klarheit haben und perspektivisch weitere Lockerungen andenken können“.

16.32 Uhr: Zahl der Infektionen in Coesfelder Fleischbetrieb steigt

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter in Coesfelder Fleischbetrieb der Firma Westfleisch steigt weiter an. Mittlerweile sind mehr als 180 Menschen dort posititv getestet worden, sagte Kreissprecher Christoph Hüsing.

Derzeit würden alle rund 1200 Mitarbeiter des Betriebes getestet. Mehr als 900 Abstriche seien bereits gemacht worden. Die Arbeiter, von denen viele aus osteuropäischen Ländern kämen, wohnten verstreut in zahlreichen Unterkünften, etwa in Coesfeld oder Rosendahl. Die Adressen und Standorte würden noch gesammelt. Die Corona-Fälle in dem Betrieb machen den weitaus größten Teil der Infektionen in dem Kreis im Münsterland aus.

Nach dem Corona-Ausbruch in dem Betrieb der Firma Westfleisch sind viele der von Montag an landesweit geplanten Lockerungen der Auflagen im Kreis Coesfeld um eine Woche verschoben worden. Außerdem müssen die bis zu 20 000 Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe in Nordrhein-Westfalen auf das Virus getestet werden. Der betroffene Betrieb wurde vorübergehend geschlossen.

15.34 Uhr: Stadt verbietet Demo in Dortmund

Vor wenigen Minuten hätte ein Demo unter dem Motto „Nicht ohne uns“ in Dortmund beginnen sollen. Doch kurz vor Beginn untersagte die Stadt die Proteste. Den Grund dafür erfährst du hier >>>

09.10 Uhr: Armin Laschet mit neuer Forderung

Armin Laschet fordert nach den Lockerungen nun auch die Öffnung der französischen Grenze. Der 'Stuttgarter Zeitung' sagte der NRW-Ministerpräsident: „Wir brauchen dringend eine Öffnung der Grenze zu Frankreich.“ Grund für die Forderung sei die Sorge um den europäischen Binnenmarkt.

