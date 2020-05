Coronavirus in NRW: ++ Zahl der Infizierten in Coesfelder Fleischbetrieb steigt ++ dramatische Folgen für den gesamten Kreis ++

Das Coronavirus bestimmt den Alltag in NRW. Knapp 34.000 Menschen sind bisher positiv auf das Virus getestet worden. Aber: Etwa 29.000 sollen bereits wieder gesund sein. Mehr als 1.350 Menschen sind nach einer Infektion gestorben.

Langsam aber sicher wird zu einer Normalität in NRW zurückgekehrt: Zoos, Friseure und Museen sind wieder geöffnet. Seit dem 7. Mai gelten weitere Lockerungen, beispielsweise für Spielplätze, Sport, Schulen. Auch für Gaststätten ändert sich nun einiges.

Samstag, 9. Mai

16.32 Uhr: Zahl der Infektionen in Coesfelder Fleischbetrieb steigt

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter in Coesfelder Fleischbetrieb der Firma Westfleisch steigt weiter an. Mittlerweile sind mehr als 180 Menschen dort posititv getestet worden, sagte Kreissprecher Christoph Hüsing.

Derzeit würden alle rund 1200 Mitarbeiter des Betriebes getestet. Mehr als 900 Abstriche seien bereits gemacht worden. Die Arbeiter, von denen viele aus osteuropäischen Ländern kämen, wohnten verstreut in zahlreichen Unterkünften, etwa in Coesfeld oder Rosendahl. Die Adressen und Standorte würden noch gesammelt. Die Corona-Fälle in dem Betrieb machen den weitaus größten Teil der Infektionen in dem Kreis im Münsterland aus.

Nach dem Corona-Ausbruch in dem Betrieb der Firma Westfleisch sind viele der von Montag an landesweit geplanten Lockerungen der Auflagen im Kreis Coesfeld um eine Woche verschoben worden. Außerdem müssen die bis zu 20 000 Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe in Nordrhein-Westfalen auf das Virus getestet werden. Der betroffene Betrieb wurde vorübergehend geschlossen.

15.34 Uhr: Stadt verbietet Demo in Dortmund

Vor wenigen Minuten hätte ein Demo unter dem Motto „Nicht ohne uns“ in Dortmund beginnen sollen. Doch kurz vor Beginn untersagte die Stadt die Proteste. Den Grund dafür erfährst du hier >>>

09.10 Uhr: Armin Laschet mit neuer Forderung

Armin Laschet fordert nach den Lockerungen nun auch die Öffnung der französischen Grenze. Der 'Stuttgarter Zeitung' sagte der NRW-Ministerpräsident: „Wir brauchen dringend eine Öffnung der Grenze zu Frankreich.“ Grund für die Forderung sei die Sorge um den europäischen Binnenmarkt.

Freitag, 8. Mai

21.55 Uhr: Altenheime besorgt

Wegen der erlaubten Besuche zum Muttertag am Sonntag machen sich die Altenheime in NRW Sorgen. Sechs Wochen lang galt ein Besuchsverbot - das ist nun vorbei. Deshalb erwarten die Altenheime „herzzerreißende Szenen“. Leitungskräfte benötigten eine angemessene Vorbereitungszeit zur Umsetzung der Schutzvorgaben, kritisierte der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste mit Blick auf NRW. Erst am Dienstag wurde die Öffnung bekanntgegeben, viele Heime haben daher aber zu wenig Zeit, entsprechenden Hygienekonzepte umsetzen, so Christian Woltering, Geschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Nordrhein-Westfalen.

20.05 Uhr: Umfrage-Hammer

Eine Blitz-Umfrage der IHK NRW ergab, dass die meisten Unternehmen nicht mit einer schnellen Rückkehr zur Normalität rechnen. „Die Ergebnisse sind ernüchternd“, so Ralf Mittelstädt, Hauptgeschäftsführer von IHK NRW. Nur jedes zehnte Unternehmen arbeitet derzeit im Normalmodus. Nur 60 Prozent rechnet damit, dass ihre Geschäfte bis zum Ende des Jahres normalisiert sind.

18.30 Uhr: Corona-Infektionen in zweitem Fleischbetrieb in NRW

Neben einem Betrieb im Kreis Coesfeld gibt es zahlreiche Infektionen in einem weiteren Fleischbetrieb in NRW. In Oer-Erkenschwick im Kreis Recklinghausen hatten sich 33 von 1250 Mitarbeitern mit dem Coronavirus infiziert.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat angeordnet, dass die Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe in Nordrhein-Westfalen auf das Virus getestet werden. Insbesondere müssten Mitarbeiter getestet werden, die mit einem Werkvertrag beschäftigt seien, sagte der Sprecher der NRW-

17.22 Uhr: Rheinbahn stellt Hygienetower auf

Gemeinsam mit der Deutschen Bahn und den Stadtwerken Düsseldorf hat die Rheinbahn am Konrad-Adenauer-Platz am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt einen Hygienetower aufgestellt. Dort können Passanten kostenlos die Hände waschen. Ein zweiter Tower steht am Heinrich-Heine-Platz in der Düsseldorfer Altstadt.

Stellten den neuen Hygienetower vom Hauptbahnhof vor (von links): Stephan Boleslawsky, Regionalbereichsleiter bei DB Station & Service AG, Manfred Abrahams, Vertriebs-Vorstand der Stadtwerke Düsseldorf, Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor der Rheinbahn. Foto: Rheinbahn

„Wir wollen dafür sorgen, dass sich die Menschen in unseren Bahnhöfen wohl und sicher fühlen“, so Stephan Boleslawsky, Regionalbereichsleiter bei DB Station & Service AG. „Der Hygienetower ist ein zusätzliches Plus, damit sich Menschen im öffentlichen Raum besser schützen können. Bislang konnten Kunden kostenlos auf den Bahnhofstoiletten Hände waschen, zudem gibt es einen Desinfektionsmittelspender an der DB-Kundeninformation.

17.00 Uhr: 953 Infizierte in Duisburg

In Duisburg gibt es insgesamt 953 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. 31 Personen sind an den Folgen verstorben, 740 Menschen sind bereits wieder genesen.

Zudem gibt die Stadt bekannt, dass der Mindestabstand zu Verkaufsstellen von Essen zum Verzehr zukünftig nur noch 25 Meter (statt 50 Meter) beträgt. Ein Mundschutz muss nun auch in Warteschlangen getragen werden.

16.05 Uhr: Keine andere Region nahe Obergrenze

Die Obergrenze für die Lockerungen der Maßnahmen liegt bei 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Neben Coesfeld müsse man derzeit bei keiner anderen Region Sorge haben. Das erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.

Foto: dpa

15.55 Uhr: Fleischbetrieb in Coesfeld wird geschlossen

Der von besonders vielen Corona-Infektionen betroffene Fleischbetrieb wird vorübergehend geschlossen. Die Versorgung ist weiter sichergestellt, so Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser.

15.40 Uhr: Vorerst keine Lockerungen in Coesfeld

Die Lockerungen der Maßnahmen in der Coronakrise werden im Kreis Coesfeld um eine Woche verschoben. Das gab das Land NRW am Freitag bekannt. Lediglich die Kinder werden wie alle anderen Kinder in NRW zur Schule und in die Kita gehen können. Die ürbigen Lockerungen treten statt am 11. Mai erst am 18. Mai in Kraft. Infizierte sowie ihre direkten Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bei einer Pressekonferenz.

15.00 Uhr: Stadt Oberhausen mit dringender Bitte

Ab Sonntag dürfen Angehörige Bewohner in Pflegeheimen wieder besuchen - die Stadt Oberhausen hat jedoch eine dringende Bitte: Besuche sollen mit den Heimen abgesprochen und angemeldet werden. „Wir alle müssen die Einrichtungen dabei unterstützen, die besonders gefährdeten Menschen in den Heimen vor einer Infektion zu schützen“, so Krisenstabsleiter Michael Jehn.

Am 10. Mai ist Muttertag - daher wird ein besonders großer Andrang nach dem Besuchsverbot erwartet.

14.50 Uhr: Badeweiher in Marl bleibt diesen Sommer zu

Mehr als 1000 Freibadbegeisterte täglich genießen in den Sommermonaten das gute Wetter am Badeweiher vor den Toren des Chemieparks. Wegen der Coronakrise kann das Freibad diesen Sommer nicht wie geplant öffnen – die Landesregierung hat Versammlungen ab 1000 Personen bis Ende August untersagt. Dazu komme das aktuell gültige generelle Betriebsverbot für Sportstätten und Badeanstalten. „Wir bedauern, dass wir den Badeweiher in diesem Jahr nicht für Besucher öffnen können, aber aufgrund der aktuellen Situation und den bestehenden Regelungen ist eine Öffnung des Badeweihers nicht zu verantworten“, so Michael Appel, Leiter des Gesundheitsmanagements Nord bei der Evonik Technology & Infrastructure GmbH.

Neben dem beschriebenen Öffnungs- und Versammlungsverbot ist eine Abstandsregelung im Außenbereich des Badeweihers eine Herausforderung und gerade in den Umkleiden nicht abbildbar.



13.55 Uhr: Mann bespuckt Polizisten und ruft „Corona“

In Datteln ist ein Mann vollkommen ausgerastet und hat Passanten in der Innenstadt beleidigt. Als die Polizei einngetroffen ist, eskalierte die Situation völlig. Der Mann bespuckte die Beamten und schrie, dass er Corona habe. Den ganzen Artikel liest du hier.

12.16 Uhr: Alle Mitarbeiter in Schlachtbetrieben werden auf Corona getestet

Nach dem Corona-Ausbruch unter den Beschäftigten einer fleischverarbeitenden Firma in Coesfeld sollen die Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe in Nordrhein-Westfalen auf das Virus getestet werden. Das teilte Regierungssprecher Christian Wiermer am Freitag mit.

11.25 Uhr: Alle Kinder dürfen ab Juni wieder in die Kita

Drei Gruppen Kinder dürfen ab 14. Mai wieder in die Kindertagesstätten und die Tagespflege kommen. Das kündigte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Freitag in Düsseldorf an. Ab dem 28. Mai folgen dann alle Vorschulkinder, die noch nicht in den drei Gruppen erfasst sind. Die drei Gruppen sind: Vorschulkinder mit besonderem Förderbedarf, alle Kinder mit Behinderung und alle Zweijährigen.

Ab Juni sollen dann alle Kinder in Nordrhein-Westfalen wenigstens für zwei Tage pro Woche vor der Sommerpause in die Kindertagesstätten zurückkehren dürfen.

10.52 Uhr: Polizei sorgt sich um Fanansammlungen bei Fußballspielen

Die Polizeigewerkschaft in NRW befürchtet unerlaubte Fanansammlungen rund um die Stadien oder in den Innenstädten, nachdem die Bundesliga nun weitergehen soll.

Vor allem die Abendspiele sehen die NRW-Ordnungshüter, die sich stets gegen Geisterspiele ausgesprochen hatten, sehr kritisch. „Wenn schon wieder gespielt wird, dann müssen wenigstens solche Schwierigkeiten vermieden werden. Für Abendspiele in der Bundesliga haben wir absolut kein Verständnis“, sagte der stellvertretende GdP-Landesvorsitzende NRW, Michael Maatz, der „Rheinischen Post“ (Freitag). „Die Partien gehen in die Dunkelheit hinein. Da wird es für uns komplizierter, Gruppen und das Geschehen zu kontrollieren. Deswegen lehnen wir diese Spielzeiten erst recht ab.“

Bundesliga-Vertreter und die DFL sehen die Gefahr der Ansammlungen nicht.

9.40 Uhr: Coesfeld überschreitet Grenzwert

Dem besonders vom Coronavirus betroffenen Kreis Coesfeld drohen als erstem in Nordrhein-Westfalen neue Beschränkungen in der Pandemie. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) ist der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche überschritten worden. Er lag Freitagnacht bei 52,7.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, dass zahlreiche im Zuge der Corona-Krise verfügte Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder gelockert werden, bei einer Überschreitung dieser Obergrenze aber umgehend wieder ein Beschränkungskonzept umgesetzt werden muss. Wie Coesfeld nun damit umgeht, ist noch unklar.

9.15 Uhr: BAP-Sänger warnt vor Verschwörungstheorien

Wolfgang Niedecken (69) befürchtet, dass Rechtspopulisten die Corona-Krise zur Untergrabung der Demokratie ausnutzen könnten. „Die werden versuchen, einen Keil in die Bevölkerung zu treiben, unterschiedliche Gruppen gegeneinander auszuspielen und Verschwörungstheorien zu verbreiten“, sagte der BAP-Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

„Dagegen müssen wir aufstehen.“ Niedecken sieht Parallelen zwischen dem heutigen Erstarken rechtspopulistischer Parteien und dem Aufstieg der Nationalsozialisten.

7.55 Uhr: Pflegeheime rechnen mit herzzerreißenden Szenen

Die schnelle Öffnung der NRW-Altenheime nach langem Besuchsverbot schon am Muttertag stößt bei Einrichtungen im Land auf Skepsis und Kritik. Leitungskräfte benötigten eine angemessene Vorbereitungszeit zur Umsetzung der Schutzvorgaben, kritisierte der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste mit Blick auf NRW.

„Viele Heime können in der Kürze der Zeit gar keine entsprechenden Hygienekonzepte umsetzen“, sagte Christian Woltering, Geschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Nordrhein-Westfalen am Donnerstag. „Wir fürchten, dass es am Sonntag zu herzzerreißenden Szenen kommt, wenn Angehörige wieder wegfahren müssen, ohne die Bewohner gesehen zu haben.“ Den Unmut und die Enttäuschung darüber oder über lange Wartezeiten müssten dann Pflegeheime auffangen, in denen die Personalsituation in der Corona-Krise ohnehin extrem angespannt sei, sagte Woltering.

6.30 Uhr: Touristen dürfen wieder nach Holland

Auch die Niederlande haben die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter gelockert und einen Plan zur schrittweisen Rückkehr zur Normalität vorgelegt. Ab 11. Mai werden zunächst Grundschulen und Kitas geöffnet. Friseure und Beautysalons dürfen wieder Kunden empfangen und eingeschränkt auch Restaurants, Cafés, Museen und Theater. „Wir sind in der Übergangsphase zur Eineinhalb-Meter Gesellschaft“, sagte Premier Mark Rutte am Mittwochabend in Den Haag. Was heißt das für die Nachbarn in Nordrhein-Westfalen und den Holland-Urlaub?

Touristen dürfen ab dem 1. Juli wieder in die beliebten holländischen Feriengebiete reisen. Dann können alle Campingplätze und Ferienparks wieder voll geöffnet werden. Bisher galt das nur eingeschränkt, auch mussten auf Campingplätzen Duschen und WCs geschlossen bleiben.

