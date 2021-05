5G-Netze, Bill Gates, ein Laborunfall in Wuhan: Um den Ursprung von Covid-19 ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Für Experten ist das keine Überraschung. In Krisen geben sie einigen Menschen demnach zumindest ein Gefühl von Kontrolle zurück.

Corona in NRW: Gericht hat entschieden – Maskenverweigerin darf nicht vom Schulunterricht ausgeschlossen werden

Auch NRW kriegt die Corona-Lage langsam unter Kontrolle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei nur noch 62,1.

Alles deutet auf einen recht normalen Sommer in NRW hin. Zwei Kreise kämpfen allerdings weiterhin damit, unter den kritischen Wert von 100 zu kommen.

News-Blog: Corona in NRW

Corona in NRW:

7-Tage-Inzidenz: 62,1 Prozent

Todesfälle insgesamt: 16.501

Quote der Erstimpfungen: 42,1%

Dienstag, 25. Mai 2021

19.44 Uhr: Maskenverweigerin darf nicht vom Schulunterricht ausgeschlossen werden

Die Schülerin einer privaten Ersatzschule darf trotz ihrer Weigerung, regelmäßige Coronatests durchzuführen und eine medizinische Maske zu tragen, nicht vom Unterricht ausgeschlossen werden. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf gab der Schülerin in einem Beschluss vom Dienstag im Eilverfahren Recht (Az.: 29 L 1079/21). Sie sei auf der Grundlage der Corona-Betreuungsverordnung zu Unrecht von der schulischen Nutzung ausgeschlossen worden, hieß es.

Laut Gericht seien sowohl die in der Corona-Betreuungsverordnung geregelte Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske als auch die Anordnung zur Durchführung von regelmäßigen Corona-Tests rechtlich nicht zu beanstanden. Die Betreuungsverordnung, auf die sich die private Schule beim Ausschluss der Schülerin berufen hatte, stelle aber „keine ausreichende Ermächtigung“ dar. Die Einräumung hoheitlicher Befugnisse an einen Privaten wie eine Ersatzschule könne nur durch oder aufgrund eines formellen Gesetzes erfolgen. Eine gesetzliche Grundlage für die Einräumung hoheitlicher Kompetenzen im Bereich des Infektionsschutzes an eine Ersatzschule ergebe sich jedoch weder aus dem Infektionsschutz-Gesetz noch aus dem Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Der Beschluss ist nicht rechtskräftig, eine Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster ist möglich.

13.55 Uhr: Wieder Ansturm in Duisburg

Gleiches Schauspiel wie gestern: Erneut hat es bei bei den Hotspot-Impfungen in Duisburg-Marxloh großen Andrang gegeben. Bereits am Montag hatten ab 4 Uhr morgens vor der DITIB-Merkez Moschee gewartet. Eigentlich befindet sich dort ein Schnelltestzentrum, die Stadt hatte für Montag und Dienstag dort allerdings ein Notfall-Impfzentrum für den Norden der Stadt eingerichtet. 3800 Dosen Johnson & Johnson waren vom Land der Stadt dafür zur Verfügung gestellt worden.

Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

11.25 Uhr: Auch Fußballmuseum in Dortmund wieder offen

Auch in Dortmund geht es mit Öffnungen weiter. "Große Neuigkeiten: Ab Freitag haben wir wieder geöffnet!", heißt es auf der Facebook-Seite des Deutschen Fußballmuseums.

Einen negativen Corona-Test brauchst du für den Besuch nicht, du musst aber einen Termin vereinbaren. Es gilt Maskenpflicht. Kontaktnachverfolgung erfolgt mittels Luca-App. Führungen und Kindergeburstage finden nicht statt.

8.05 Uhr: Essen öffnet zwei weitere Orte für Besucher

In Essen machen aufgrund der sinkenden Inzidenz immer mehr Orte ihre Pforten wieder offen. Aufgrund der Lockerungen öffnen auch die Alte Synagoge Essen und das Haus der Essener Geschichte / Stadtarchiv wieder, wie die Stadt auf ihrer Webseite mitteilte.

Die Alte Synagoge öffnet dabei bereits ab heute wieder, für den Besuch ist dann eine vorherige Zeitfensterbuchung telefonisch unter 0201 8845-218 nötig, jedoch kein negativer Coronatest. Es gilt die Maskenpflicht.

Das Haus der Geschichte folgt mit der Öffnung ab dem 1. Juni. Nach schriftlicher Voranmeldung per E-Mail an hdeg@essen.de können Besucher wieder die Dauerausstellung "Essen – Geschichte einer Großstadt" sowie die aktuellen Wechselausstellungen "Stadtgeschichte(n) aus 9 Jahrhunderten. Ausgewählte Quellen aus dem Haus der Essener Geschichte/Stadtarchiv" (Wechselausstellungsraum) und "140 Jahre Netzwerker für die Kultur. Der Historische Verein für Stadt und Stift Essen e. V" (Foyer) besichtigen.

7.45 Uhr: NRW-Inzidenz wieder leicht gesunken – diese beiden Kreise liegen weiter über kritischer Marke

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus leicht gesunken. Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 62,1. Am Vortag lag der Wert der gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche noch bei 65,7. Das RKI weist aber darauf hin, dass die Fallzahlen wegen der Pfingstfeiertage schwieriger zu interpretieren sind. Über Pfingsten haben sich weniger Menschen testen lassen und die Labore machen weniger Untersuchungen. Deshalb werden weniger Nachweise an die Gesundheitsämter gemeldet. Ein Vergleich mit den Zahlen der Vorwoche ist deshalb schwierig.

Weiterhin gibt es große regionale Unterschiede beim Infektionsgeschehen. Mit Hagen (126,1) und Remscheid (100,6) liegen noch zwei Städte über der kritischen Schwelle von 100. Münster weist dagegen unverändert eine Sieben-Tage-Inzidenz von nur 18,1 auf. In den vergangenen 24 Stunden gab es in NRW 538 neue Corona-Fälle sowie 8 Todesfälle

24. Mai 2021

21.11 Uhr: Polizei sprengt Techno-Party in Dortmund

Irre Szenen in Dortmund. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens hat die Polizei alarmiert, als er laute Techno-Musik vernahm. Gegen 5.50 Uhr erreichten die Beamten dann die Werkshalle auf dem ehemaligen Hoesch-Gelände in Dortmund. Und tatsächlich. Rund 50 Menschen tanzten zur Musik.

Foto: IMAGO / POP-EYE

„Dass ihr Verhalten nicht den Normen entspricht, war den Feierwütigen sehr wohl bewusst“, schreiben die Polizisten. „Als sie die Beamtinnen und Beamten bemerkten, flüchteten die Allermeisten in alle Himmelsrichtungen.“ Das gelang jedoch nicht allen. Gegen 25 Personen wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen die geltenden Infektionsschutzregelungen erstattet. Weitere Strafanzeigen gab es wegen Hausfriedensbruch und in zwei Fällen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Außerdem beschlagnahmte die Polizei einen Dieselgenerator und mehrere Lautsprecher – „was den Initiatoren dieser Party vielleicht besonders weh tun könnte“, heißt es in dem Bericht. Die illegale Party fand bereits am 22. Mai statt, die Polizei berichtete am Montag.