Corona in NRW: Im Hotspot Duisburg-Marxloh spielen sich unglaubliche Szenen auf der Straße ab

Auch NRW kriegt die Corona-Lage langsam unter Kontrolle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei nur noch 65,7.

Alles deutet auf einen recht normalen Sommer in NRW hin. Dafür müssen aber die Corona-Impfungen schnell weitergehen. Genau das passiert auch an Pfingsten im Hotspot Duisburg-Marxloh!

Im Corona-Hotspot spielten sich Pfingstmontag unglaubliche Szenen ab. Foto: IMAGO / Reichwein

Corona in NRW:

7-Tage-Inzidenz: 65,7 Prozent

Todesfälle insgesamt: 16.493

Quote der Erstimpfungen: 42,1%

24. Mai 2021

12.20 Uhr: In Duisburg-Marxloh spielen sich seit 4 Uhr unglaubliche Szenen auf der Straße ab

Der Andrang ist riesig! Im Duisburger Hotspot Marxloh stehen am Pfingstmontag Hunderte in einer Schlange, um eine Corona-Impfung zu bekommen.

Die Stadt meldet in einer Pressemitteilung: „Bereits ab 4 Uhr nachts warteten die ersten Impfwilligen vor Ort auf die Einmalimpfung mit Johnson & Johnson, teilweise mit Klappstühlen, Decken und warmen Getränken. Wegen des großen Andrangs begannen die Impfungen nicht wie geplant um 10 Uhr sondern bereits um 9.15 Uhr.“

Am Testzentrum gegenüber der Ditib-Merkez-Moschee findet am Montag und Dienstag eine besondere Impfaktion mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson statt. Das besondere an diesem Vakzin: Es reicht nur eine einzige Spritze.

„Die Menschen hier sind in großen Teilen sehr gut informiert und vorbereitet, wir können deswegen bis zu 150 Impflinge pro Stunde schaffen und zügig durchimpfen. Die Menschen sind sehr dankbar für diese Möglichkeit“, so Feuerwehrchef Oliver Tittmann. Man habe die Schlange jedoch nun schließen müsse. Alle, die zur Stunde noch anstehen, erhalten jedoch sicher eine Spritze. 1200 Impfungen sind für den Montag geplant.

Duisburg hat ein Sonderkontingent von 3800 Dosen erhalten, um sie in den kommenden Tagen an Bewohner in Brennpunkt-Vierteln ohne Termin zu verimpfen. Neben Ärzten, medizinischen Fachangestellten und Feuerwehrkräften sind auch Dolmetscher und Mitarbeiter des Kommunalen Integrationszentrums vor Ort, um die Impfwilligen auch über mögliche Impfreaktionen und Nebenwirkungen aufzuklären.

Heute startet die Sonder-Impfkampagne in Duisburg-Marxloh gegenüber der Merkez Moschee. In NRW stehen 33.000 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson bereit, um in benachteiligten Stadtvierteln einen höheren Schutz gegen das Coronavirus zu erreichen: ⤵️https://t.co/V9XinSOXJa — WDR aktuell (@WDRaktuell) May 24, 2021

Duisburg plant weitere Impfaktionen auch in den Stadtteilen Hochfeld und Rheinhausen. Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtbezirk Hamborn, zu dem Marxloh gehört, lag zuletzt immer noch bei 124, berichtet der WDR. Im ganzen Stadtbezirk lag sie dagegen bei 66,6, also rund halb so hoch. Deswegen sollen nun besondere Hotspots gezielt mit mehr Impfstoff versorgt werden.