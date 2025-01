Lotto-König Chico: Jetzt steht es fest – viel Geld steht auf dem Spiel

Bevor Chico (45) im September 2022 im Lotto gewann, hatte er eine schwere Zeit hinter sich: Er kämpfte gegen seine Drogen- und Spielsucht und ging schließlich in eine Entzugsklinik. Doch heute steht der Millionär mit beiden Beinen im Leben und engagiert sich für allerlei gute Zwecke.

Nun könnte für Chico wieder vieles auf dem Spiel stehen. Chico, der mit bürgerlichem Namen Kürsat Yildirim heißt, betritt ein völlig neues Terrain.

Lotto-König Chico: Er kämpft erneut – wird er das Spiel gewinnen?

Aber für alle Chico-Fans: Keine Sorge! Der Lotto-König aus NRW ist nicht rückfällig geworden – im Gegenteil: Jetzt hat er sich mächtig was in den Kopf gesetzt und steigt mit elf anderen Stars in den Ring. Dabei geht es nicht nur um einen großen Titel und eine goldene Kokosnuss, sondern vor allem um viel Geld.

Fans von Trash-TV dürften es schon wissen: Die Rede ist von „Promis unter Palmen“, denn endlich (!) nach der Absetzung der Show im Jahr 2021 gibt es eine neue Staffel. Und die hat es in sich. Denn nicht nur Chico will sich beweisen, sondern auch Ex-DSDS-Star Menowin Fröhlich (47), Iris Klein (57), Kim Virginia (38) und viele weitere Promis.

Hier eine kurze Auflistung der Teilnehmer:

Chico (45), Lotto-Millionär

Claudia Obert (63), High-Society-Lady und Reality-Legende

High-Society-Lady und Reality-Legende Menowin Fröhlich (37), Ex-DSDS-Star

Ex-DSDS-Star Janina Youssefian (42), Model

Model Eike Immel (64), Ex-Nationaltorwart

Ex-Nationaltorwart Iris Klein (57), Reality-Star

Reality-Star Chris Manazidis (38), YouTube-Star

YouTube-Star Kim Virginia (29), Reality-Star

Reality-Star Cosimo Citiolo (43) , Reality-Sternchen

, Reality-Sternchen Nikola Glumac (29), Reality-Star

Reality-Star Melody Haase (30), DSDS-Teilnehmerin & Reality-Sternchen

Lotto-König Chico: Teilnahme bei „Promis unter Palmen“ – alle Infos

Doch von all den mehr oder weniger bekannten Prominenten kann am Ende nur einer die Show gewinnen. Denn in der Villa sind nicht nur soziale Kompetenzen gefragt, sondern auch Teamgeist und Durchhaltevermögen. Dafür kämpfen die elf Promis und Chico in Thailand um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro (und die legendäre goldene Kokosnuss).

Und wann geht es los? Nun, nach dem Dschungelcamp, präsentiert Sat.1 ab dem 17. Februar 2025 die neue Staffel von „Promis unter Palmen“. Die Zuschauer dürfen sich deshalb jeden Montagabend um 20.15 Uhr auf spannende Folgen voller Drama, Intrigen und Unterhaltung freuen. Für Ungeduldige: Auf Joyn sind die Folgen bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung abrufbar.

Es heißt also noch ein bisschen warten, bevor die zwölf Stars in den Flieger nach Thailand schicken. Bis dahin ist eines sicher: Nicht nur Chico wird mit seinen Instagram-Storys einem die Zeit vertreiben, sondern auch all die anderen Teilnehmer.