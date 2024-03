Lotto-Millionär Chico packt über Privatleben aus – „Bitte nicht lachen“

Nachdem Kürsat Yildirim, heute bekannt als Chico, über 15 Jahre lang vergeblich Lotto gespielt hatte, war ihm im September 2022 der große Wurf gelungen. Fast 10 Millionen Euro gewann er im Lotto. Seitdem hat sich das Leben des gebürtigen Dortmunders um 180 Grad gedreht. In zahlreichen Talkshows im Fernsehen sprach er über seinen großen Gewinn.

Auch auf Instagram lässt er seine mittlerweile 855.000 Follower an seinem Alltag teilhaben. Alles, was er tut, landet auf Instagram: Ob er mit seiner Freundin Candice essen geht, sich neue Klamotten kauft oder einen großen Urlaub macht. Auch, dass er sich teure Autos und Schmuck kauft, ist bekannt. In einem Instagram-Post verrät der 43-Jährige nun ein Detail, das man von einem Lottogewinner nicht unbedingt erwartet hätte.

Chico: Millionen auf dem Konto – und trotzdem keine eigene Wohnung?

Wenn jemand so viel Geld wie Chico gewinnt, vermuten die meisten doch sicher, dass dieser sich dann ein luxuriöses Haus zulegt. Doch Chico ist anders. Immer wieder verdeutlicht er in den sozialen Medien seine Verbindung zur Dortmunder Nordstadt. Hier ist er aufgewachsen und fühlt sich seiner Heimat immer noch verbunden. Auf Instagram postete er, wie er in seinem Luxusauto sitzt und gerade losfahren will, als er bemerkt, dass er vergessen hat, seine Armbanduhr anzuziehen.

Auch interessant: Dortmunder Restaurant bietet Luxus-Steak an – beim Preis kippen Kunden aus den Latschen!

Kurzerhand lässt seine Mutter eine Tasche an einem Seil aus dem fünften Stock eines Wohnhauses herunter, damit Chico seinen Schmuck holen kann, ohne noch einmal nach oben gehen zu müssen. „Wir ihr wisst, ich wohne in Nordstadt, fünfter Stock. Ey Leute, ich wohne immer noch bei meinen Eltern“, erklärt er noch. Dann fügt Chico noch den Wunsch hinzu: „Bitte lacht nicht“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„So ist richtig“

Die Meinungen der User unter dem Beitrag sind gemischt. „So ist richtig. Marshallah, richtig guter Junge, lässt seine Eltern nicht allein“, findet einer. Andere fragen sich, wieso ein Lottogewinner immer noch nicht allein in einer eigenen Wohnung wohnt.

Das könnte dich auch interessieren:

Dass Chico mit seinen Beiträgen im Internet polarisiert, zeigt sich auch hier. Doch der Dortmunder lässt sich davon nicht beirren und teilt weiterhin persönliche Ausschnitte aus seinem Leben.