Brakel/NRW: Gott sei Dank! Vermisste Livia (10) ist gefunden

Großes Aufatmen in Brakel und in ganz NRW! Die vermisste Livia (10) aus Brakel (Kreis Höxter) ist wieder gefunden. Das teilte die Polizei am Donnerstag (23. Mai) mit. Sie wurde am Abend aufgelesen.

Weitere Angaben könne die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Livia wurde seit Mittwochnachmittag (22. Mai) vermisst. Sie kam nach Schulschluss nicht aus der Grundschule heim.

Brakel/NRW: Polizei suchte öffentlich nach ihr

Ihr üblicher Schulweg führt durch die Brakeler Innenstadt bis ins Wohngebiet am Krankenhaus. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung öffentlich nach ihr, bat telefonisch um Hinweise von Zeugen. Zum Glück ist sie jetzt wieder da!