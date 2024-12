Böller-Wahnsinn in NRW! Pyro-Fans toben – „Frechheit“

Silvester nähert sich mit großen Schritten. Während sich die einen auf die schlimmste Zeit des Jahres einstellen, freuen sich die anderen über den für sie größten Spaß des Jahres.

Schon Wochen vor dem Jahreswechsel planen viele Menschen in NRW, wie und wo sie an ihre Böller und Raketen rankommen. Zahlreiche Pyro-Jünger zieht es dabei zu einem besonders beliebten Werksverkauf in NRW – doch in diesem Jahr erlebten Böller-Fans hier eine herbe Enttäuschung.

Böller-Wahnsinn in NRW: Pyro-Fans gehen leer aus

Für Tierfreunde, Umweltschützer und Klinikpersonal ist die Böllerei ein Graus. Schon Tage vor Silvester gehen in NRW die Böller hoch, schrecken Hunde, Katzen und Wildtiere auf. Kein Wunder, dass sich Tierhalter dieser Tage nichts mehr wünschen als ein Böllerverbot in Deutschland (mehr dazu hier >>>).

++ Tierheim Essen warnt wegen Silvester-Feuerwerk – Hunde-Halter ticken aus: „Katastrophe“ ++

Doch weil das auch 2024 nicht kommt, können sich Pyro-Fans weiter eindecken. Ein beliebtes Ziel ist dabei wie jedes Jahr der Werksverkauf des Feuerwerks-Herstellers „Weco“ in Eitorf. Vor Corona bildeten sich vor den Werkstoren in der kleinen Gemeinde im Süden von NRW lange Schlangen. Mittlerweile werden die Überraschungspakete nur noch online vertrieben. Kurz nach dem Startschuss gab es jedoch lange Gesichter.

++ Essen: Unbekannte plündern Nikolaus-Stiefel ihrer Kinder – Mutter reagiert herzzerreißend ++

Böller-Fans toben: „Frechheit“

Am Donnerstag (12. Dezember) ab 8 Uhr konnten Böller-Fans eines der beliebten Feuerwerks-Pakete bestellen, um diese dann kurz vor Silvester in Eitorf abzuholen. Doch schon kurz nach Verkaufsbeginn herrscht bei vielen pure Ernüchterung. „So ein Theater drum, dann kommt man um 8.01 Uhr nicht auf die Seite und um 8.04 Uhr ist das Paket ausverkauft. Frechheit“, schimpft einer.

Ein anderer beschreibt, wie er sich immerhin eines der beliebten Batteriepakete in den Warenkorb legen konnte. Doch bei Bezahlvorgang sei das Produkt plötzlich aus dem Warenkorb verschwunden, weil offenbar schon vergriffen. „Also da fühlt man sich als treuer Weco-Kunde etwas verarscht.“

Mehr Themen:

Offenbar war der Run auf die Batteriepakete enorm. „Wie viele Batterie-Pakete gab es denn? Zehn Stück? Das ist doch ein Witz“, schimpft ein Pyro-Jünger. Nur wenige meldeten einen Erfolg: „Ich war pünktlich um 8 Uhr drin hab ein Batteriepaket ergattern können. Schon krass das nach ein paar Minuten schon ausverkauft war.“

Wer leer ausgegangen ist, muss sich wohl oder übel in die Schlangen bei Discountern, Baumärkten oder anderen Werksverkäufen stellen. Fest steht: Auch dieses Silvester dürfte wieder reichlich Pyrotechnik in den Nachthimmel in NRW geballert werden.