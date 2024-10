Bochumer möchte noch einmal ans Meer – an der Nordsee wartet eine große Überraschung

„An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand“ gibt es nicht nur leckere Fischbrötchen, sondern auch lange Strände und gute (See-)Luft. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen ihren Urlaub in den gemütlichen Küstenorten rund um die maritimen Hafenstädte verbringen.

Und natürlich wird nicht nur ausgiebig entspannt, sondern auch viel fotografiert. Genau das tat jetzt eine Reisegruppe aus Bochum – allerdings mit einem ganz besonderen Auftrag. Und das löste nicht nur Freude aus, sondern bescherte auch eine große Überraschung.

Bochum: Urlaub mit besonderem Highlight

Wer diese besonderen Menschen sind? Die Helferinnen und Helfer rund um den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch zu erfüllen. Dafür scheuen sie weder Kosten noch Mühen und legen zum Teil weite Strecken zurück. Nun hat sich ein Patient etwas ganz besonderes gewünscht, wollte „noch einmal Seeluft schnuppern“ – also ging es mit dem Wünschewagen nach Norderney.

Pünktlich um 9 Uhr startete das Team aus dem Pott in Bochum. Nach einiger Zeit und mehreren Pausen erreichte die Gruppe ihre Unterkunft und staunte nicht schlecht! So heißt es auf Instagram, dass die gewählte Unterkunft „sooo nah am Meer“ war. Hier kann sich der Fahrgast „eine Woche lang mit seiner Familie erholen“.

Wunsch-Reise löst Begeisterung aus

Aber nicht nur das haben die Wunscherfüller verraten, sie haben auch einige Bilder geteilt. Darauf war nicht nur das Auto auf seiner Reise zu sehen, sondern auch einige lustige Schnappschüsse. So wurde zum Beispiel ein berühmtes Bild der Beatles an einem Zebrastreifen nachgestellt.

Logisch, dass nicht nur der Humor der Reisenden gut ankam, nein, auch die gute Tat sorgte für Begeisterung. So drückten nicht nur über 2000 Personen den „Gefällt mir“-Button (Stand: 28. November 2024) unter dem Beitrag, es wurden auch zahlreiche Kommentare mit roten Herzen hinterlassen.

Bleibt nur noch, der Organisation für die vielen Einsätze zu danken – schließlich ist die Zeit mit den Liebsten das Schönste, was es gibt.