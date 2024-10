Bäckerei in NRW lehnt Bargeld ab – Kunde rastet völlig aus

Eine Bäckerei in NRW hatte gerade erst geöffnet, da eskalierte ein Verkaufsgespräch plötzlich vollkommen. Am Dienstag (24. September) verlor ein Kunde derart die Kontrolle, sodass kurz nach Ladenöffnung die Polizei anrücken musste.

Doch was war der Auslöser für den Ausraster in der Bäckerei in der Stresemannstraße in Hagen-Mittelstadt (NRW)? Offenbar gab es Probleme bei der Bezahlung, die der Kunde so nicht akzeptieren wollte.

Bäckerei in NRW: Kunde rastet völlig aus

Auch wenn die Preise für Brötchen, Brot und Kuchen spürbar gestiegen sind, braucht es meist nicht viel mehr als ein paar Euro-Münzen beim Bäcker. In diesem Fall wollte der Kunde jedoch mit einem 100-Euro-Schein bezahlen. Als die Mitarbeiterin den 37-Jährigen bat, den Schein vorher an anderer Stelle wechseln zu lassen, reagierte er wütend.

Der Mann war außer sich, schrie lauthals rum und trat gegen die Tür des Ladens. Auch andere Kunden pöbelte er an. Gegen 6.30 Uhr wurde die Polizei in die Bäckerei-Filiale gerufen. Den Beamten händigte der Randalierer einen Führerschein aus, der ihm augenscheinlich nicht gehörte.

Um seine Identität festzustellen, wollte die Streife den 37-Jährigen mit zur Wache nehmen. Doch der alkoholisierte Mann wehrte sich und musste von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend kam er in Polizeigewahrsam und kassierte eine Anzeige.

Bargeld-Zahlung beim Bäcker

Grundsätzlich empfiehlt die Europäische Kommission, dass Händler die Annahme von hohen Scheinen nicht mehr grundsätzlich ablehnen. Wer allerdings versichern kann, dass er zu wenig Wechselgeld in der Kasse hat, um das Restgeld auszugeben, kann ablehnen. Vor allem zu Schichtbeginn ist die Kasse bei kleineren Geschäften oft noch recht leer. Deshalb werden auch Kunden angehalten, ihre Ware in einem angemessenen Verhältnis zum Preis zu begleichen. Einige Bäckereien, Metzger oder auch Tankstellen besitzen sogar Hinweisschilder für solche Fälle.

Wer nur große Scheine hat, kann zudem in vielen Bäckereien auch immer öfter auf eine andere Bezahl-Variante zurückgreifen. Neben der Barzahlung ist meist schließlich auch das Zahlen mit Karte möglich. Beim Bäcker ist zwar oftmals Bargeld noch immer das gewünschte Bezahlmittel – vor allem aus Sicht der Kunden. Auch wenn das kontaktlose Zahlen spätestens seit Corona auch beim Bäcker immer mehr zunimmt. Eine Filiale in NRW versucht mit einer besonderen Aktion nun sogar Bargeld-Zahlung zu minimieren (hier mehr dazu).