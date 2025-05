A42, A52 im Ruhrgebiet: Autofahrer müssen ganz stark sein – es betrifft dieses Wochenende

Autofahrer müssen am Wochenende in NRW starke Nerven behalten! Das Ruhrgebiet glänzt mit seinem ausgeklügelten Straßenverkehr. Allein das Autobahnnetz ist insgesamt 2.261 km lang. Das heißt auch oft, dass sich Autofahrer auf Staus gefasst machen müssen.

Gerade an den Wochenenden sind die Autobahnen ziemlich voll. Kein Wunder also, dass auch diesen Samstag (17. Mai) und Sonntag (18. Mai) Pkws und Lkws mit einer Menge Stau rechnen müssen. Wie „WAZ.de“ berichtet, sind vor allem die A42 und die A52 davon betroffen…

Staugefahr in NRW ist dieses Wochenende groß

An diesem Wochenende sollten sich Autofahrer offenbar zweimal überlegen, ob sie mit ihrem Pkw losfahren. Denn wie „WAZ.de“ berichtet, sorgen vor allem Bauarbeiten und Sperrungen für eine Menge Staus. Wer also nicht auf das Auto verzichten kann, sollte vor allem die A42 und A52 meiden. Seit Freitagabend (16. Mai, 21 Uhr) bis Montagmorgen (19. Mai, 5 Uhr) ist die A42 in beiden Richtungen zwischen Herne-Crange und Herne-Baukau gesperrt. Grund: Die Anbindung des neuen Tunnels Baukau wird vorbereitet und die Verkehrsführung im Kreuz umgestaltet.

Ähnlich problematisch sieht es für Autofahrer auf der A52 aus. Hier sind von Freitagabend (16. Mai, 23 Uhr) bis Montagmorgen (19. Mai, 5 Uhr) zwischen den Anschlussstellen Essen-Haarzopf und Essen-Rüttenscheid beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wie der ADAC mitteilt, wird es eine Umleitung über die A3 und die A40 geben. Trotz dieser Umleitung kann es vor der Sperrung und auf den Ausweichstrecken vermehrt zu Staus kommen.

Das sind jedoch nicht die einzigen Einschränkungen, die sich dieses Wochenende bemerkbar machen. Auch die A1 wird wegen Bauarbeiten zwischen Leverkusen-West und Leverkusen von Freitag (16. Mai, 22 Uhr) bis Montag (19. Mai, 5 Uhr) in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund hierfür sind Arbeiten in der Nähe der neuen Leverkusener Rheinbrücke. Alle weiteren wichtigen Infos zu den Bauarbeiten und Staus auf den Autobahnen könnt ihr auf „WAZ.de“ nachlesen.