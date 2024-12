US-Amerikaner aus NRW testet Weihnachtsprodukte – und löst Sturm der Entrüstung aus!

Weihnachtsschokolade, Dominosteine, gebrannte Mandeln, Lebkuchenspezialitäten, Spekulatius, Engelsaugen, Stollen und vieles mehr – die Weihnachtszeit ist voll von Süßigkeiten und Leckereien.

Das wollte sich auch ein US-Amerikaner aus NRW nicht entgehen lassen und probierte viele der weihnachtlichen Produkte. Offenbar sehr zum Missfallen seiner Fans – denn die reagierten mit Entrüstung und Empörung.

US-Amerikaner aus NRW testet weihnachtliche Süßigkeiten

So will „ryaneats“ den Test wagen, denn er möchte endlich wissen, wie all die verschiedenen Weihnachtssüßigkeiten in Deutschland schmecken. Dafür hat der Amerikaner aus NRW gleich mehrere typische Leckereien gekauft. Prompt reißt er einen Schoko-Nikolaus am Stiel auf und beißt herzhaft hinein. Das Ergebnis? „9/10“.

Mit diesem guten Ergebnis machte er weiter – diesmal griff er zur Verpackung des bekannten Gewürz-Spekulatius. Und wie es sich für einen Amerikaner gehört, tauchte er seinen „zimtigen“ Keks prompt in ein Glas Milch und verzog das Gesicht. Aber nicht vor Ekel, sondern vor Genuss, denn er gab dem Keks eine glatte „10/10“.

Weiter ging die Verkostung: Nach einem herzhaften Biss in das Kinder Ü-Ei ging es an die weihnachtliche Süßigkeit, die bei vielen an erster Stelle steht. Schließlich ist das süße Gebäck, das es in vielen Formen und Varianten gibt, ein fester Bestandteil der Weihnachtsbäckerei. Die Rede ist von, wie könnte es anders sein, Lebkuchen. Und genau in diesen biss der US-Amerikaner aus NRW und verzog wieder das Gesicht.

US-Amerikaner aus NRW löst mit Lebkuchen-Bewertung Entsetzen aus

Diesmal aber aus purem Ekel – offenbar schmeckt ihm das herzförmige Lebkuchenstück mit Vollmilchschokolade gar nicht. So vergab er nur eine „4/10“ – und genau diese Bewertung sorgte bei den Fans für allerlei Unmut. „Auf keinen Fall hasst er Lebkuchen“, jammert so ein Instagram-User. „Lebkuchen ist das Beste!“, meinte auch ein anderer Fan.

Hier kannst du weiter User-Stimmen lesen:

Was der US-Amerikaner aus NRW demnächst testet, bleibt wohl abzuwarten – eines ist sicher: Die Fans werden es mit Sicherheit erfahren.