Amazon-Streik in NRW! Zahlreiche Kunden zittern um Weihnachtsgeschenke

Nicht wenige Menschen kaufen ihre Weihnachtsgeschenke online, anstatt ins Geschäft in der Stadt zu gehen. Adresse Nummer eins ist da meistens Branchenprimus Amazon. Die Geschenke nach Hause liefern lassen, anstatt in überfüllten Innenstädten bummeln zu gehen – das klingt für viele Kunden ziemlich verlockend.

Doch in NRW macht sich plötzlich eine große Sorge breit: Kommen die Weihnachtsgeschenke, die man bei Amazon bestellt hat, auch tatsächlich rechtzeitig zum Fest an? Denn ausgerechnet jetzt ruft die Gewerkschaft Verdi gleich zwei große Amazon-Standorte in NRW zum Streik auf.

Amazon-Streik in NRW – ausgerechnet zu Weihnachten

Keine Frage, es wäre ein besonders wirkungsvoller Zeitpunkt für einen Streik – weil es kaum einen empfindlicheren Zeitpunkt für Amazon-Bestellungen und -Lieferungen gibt als die Weihnachtssaison. Das weiß auch die Gewerkschaft Verdi. Sie will diesen Aspekt nutzen, um den Druck auf die Arbeitgeber maximal zu erhöhen – mit Streiks, die explizit „flexibel und überraschend“ stattfinden sollen.

Es geht um die Amazon-Standorte in Dortmund und in Werne. Von problematischen Arbeitsbedingungen ist in der Pressemitteilung der Gewerkschaft vom Mittwoch (18. Dezember) die Rede. So berichten Angestellte in Dortmund beispielsweise, dass ihre Pausen und gesetzlichen Ruhezeiten verkürzt oder komplett ignoriert würden. Und während Amazon öffentlich verkündet, neue Arbeitsplätze schaffen zu wollen, droht mindestens 150 Mitarbeitern in Werne ein Jobverlust durch Stellenabbau.

Streiks sollen „flexibel und überraschend“ sein

Verdi-Gewerkschaftssekretär Philip Keens haut auf den Tisch: „Das ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten, die sich täglich für das Unternehmen einsetzen. Der Stellenabbau betrifft vor allem engagierte Kolleginnen und Kollegen, die sich aktiv für ihre Rechte eingesetzt haben. Hier zeigt sich, dass Amazon lieber Druck ausübt, statt Verantwortung zu übernehmen.“

Die Gewerkschaft fordert die Anerkennung des Tarifvertrags des Einzel- und Versandhandels sowie den Abschluss eines Tarifvertrags „Gute und gesunde Arbeit“ – „gerade zur stressigen Weihnachtszeit“ zeige sich dessen Notwendigkeit, so Keens. „Wir kämpfen weiter für faire Löhne, sichere Arbeitsbedingungen und die Anerkennung von Tarifverträgen.“

Die Menschen in NRW, die noch auf ihre bestellten Weihnachtsgeschenke von Amazon warten, müssen nun zittern, ob und in welchem Maße die Mitarbeiter in Dortmund und Werne auf den Streikaufruf von Verdi eingehen.