Im Allwetterzoo Münster in NRW machten die Besucher zuletzt einen beunruhigenden Fund im Elefantengehege. Dort entdeckten sie plötzlich einen Stoßzahn – den von Elefantenbulle „Nikolai“.

Jetzt hat der Allwetterzoo Münster (NRW) auf die Sorge der Besucher mit einem Statement bei Facebook reagiert. Elefantenbulle „Nikolai“ stehe unter Beobachtung.

Zoo in NRW: Stoßzahn von Elefantenbulle „Nikolai“ abgebrochen

Wer in den letzten Tagen dem Allwetterzoo Münster einen Besuch abgestattet hat, der wird bei einem Blick in das Elefantengehege sich verwundert die Augen gerieben haben. Elefantenbulle „Nikolai“ fehlt seit einigen Tagen der linke Stoßzahn. Der Dickhäuter läuft mit nur noch einem Stoßzahn herum.

Inzwischen ist auch klar, warum der Elefant nur noch einen Stoßzahn hat. Bei einem Aufenthalt auf der Außenanlage soll er sich seinen linken Stoßzahn abgebrochen haben, erklärt der Allwetterzoo Münster. Das komme bei Elefanten auch durchaus mal in der Natur vor.

„Nikolai steht mehr als sonst unter Beobachtung“

Große Sorgen um den Besucherliebling muss man sich jetzt aber nicht machen. Der Allwetterzoo Münster versichert: „Nikolai steht dadurch mehr als sonst in einem engen Monitoring und unter Beobachtung. Unsere Tierpflegerschaft und Zootierärzte stehen hier in einem sehr engen und guten Austausch. Was das Team aber berichten kann ist, dass der Elefantenbulle keine Schmerzen hat und in seinem Alltag nicht beeinträchtig ist.“

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Stoßzähne von Elefanten wachsen ein Leben lang, laut „IFAW“ sind es rund 2,5 cm pro Jahr. Bulle „Nikolai“ hat also gute Chancen, dass er seinen anderen Stoßzahn in einigen Jahren wieder in voller Pracht zeigen kann.

