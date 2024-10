Aldi in NRW: Paukenschlag! Discounter will beliebtes Angebot HIER ausweiten

Paukenschlag in NRW! Aldi gehört zu den beliebtesten Discountern im Land, lockt täglich Tausende Kunden in die Filialen. Doch ein Kritikpunkt bleibt auch an Aldi haften: Ein fehlender Lieferdienst, wie ihn beispielsweise Supermarkt-Konkurrent Rewe anbietet. Das könnte sich langsam ändern, denn der Lieferdienst „Mein Aldi“ soll in einer neuen Region getestet werden.

Das berichtet die „Lebensmittel Zeitung“. Ab November soll demnach „Mein Aldi“ in einer weiteren Großstadt in NRW ausgeweitet werden. Dabei startet die Testphase zunächst für Mitarbeiter des Unternehmens. In naher Zukunft können dann auch Kunden aus dieser Region vom neuen Angebot bei Aldi in NRW profitieren…

Aldi in NRW: Paukenschlag! Discounter will beliebtes Angebot ausweiten

Der Testlauf, der schon 2023 begann, deckt bisher Mülheim sowie Teile von Oberhausen und Duisburg ab. Damit ist das Ruhrgebiet mittendrin in der Verlosung. Jetzt können auch Rheinländer Purzelbäume schlagen, denn demnächst soll auch Mönchengladbach in den Test einbezogen werden!

Die Stadt mit der Elf vom Niederrhein ist eine Aldi-Bastion, die dort als Regionalgesellschaft über 70 Filialen unterhält. Gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“ bestätigte Aldi die Erweiterung des Tests in NRW. Auch dort sollen nach einer ersten Phase alle Kunden Zugang zum Lieferdienst haben. Ein Unternehmenssprecher sagt: „Perspektivisch werden auch Kunden aus diesem Liefergebiet an dem regional und zeitlich begrenzten Test teilnehmen können“.

Testphase läuft weiter

Man gehe die Ausweitung des Services vorsichtig an, um nicht den stationären Handel zu gefährden. Bei „Mein Aldi“ fallen bei Bestellungen unter 50 Euro Liefergebühren in Höhe von 4,50 Euro an. Ab einem Einkaufswert von 50 Euro ist die Lieferung kostenlos.

Diese Preisstruktur könnte laut Experten eine echte Hürde sein, um das Angebot rentabel zu gestalten, da die Preise denen in den Filialen entsprechen. Es bleibt abzuwarten, wie das Angebot in Mönchengladbach ankommt – und vielleicht danach noch weiter ausgebaut wird…