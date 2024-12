Lange Schlangen vor Aldi in NRW – Discounter muss reagieren

Am Montagmorgen (16. Dezember) hatte das Warten ein Ende. Zahlreiche Kunden hatten sich schon vor Eröffnung der Aldi-Filialen in NRW auf den Weg gemacht.

Sie wollten die ersten sein, die zugreifen können, wenn der Discounter seine Pforten öffnet. In einigen Aldi-Filialen in NRW bildeten sich deshalb lange Schlangen. Grund dafür ist das Hype-Produkt des Jahres.

Aldi in NRW lockt mit Mega-Angebot

Die Rede ist natürlich von der Dubai-Schokolade. Nachdem bei Tiktok und Co. ein regelrechter Hype um die süße Leckerei aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgebrochen ist, sprangen in Europa zahlreiche Hersteller auf den Zug auf. So verkaufte etwa „Lindt“ eine limitierte Menge der Schokolade in seinem Store in Düsseldorf. Der Andrang war gewaltig (mehr dazu hier >>>).

Zwar war der Hype um die zunächst auf 1.000 Tafeln begrenzte Dubai-Schokolade des schweizerischen Schoko-Herstellers enorm. Doch viele schreckte der Preis von 14,99 Euro (inklusive Echtheitszertifikat) pro 100 Gramm dann doch ab. Viele Kunden feierten deshalb, dass die Discounter Aldi und Lidl Mitte Dezember ankündigten, preiswertere Varianten in die Regale zu nehmen. Seit Montag können die Kunden die Dubai-Schokolade bei Aldi nun für 3,79 Euro pro 100 Gramm bekommen.

Aldi in NRW reguliert Abgabe-Menge

Das vergleichsweise günstige Angebot sollte zahlreiche Kunden anlocken. Wie der „Express“ berichtet, bildeten sich etwa vor einer Aldi-Filiale in Pulheim (NRW) lange Schlangen. „Das ist ja wie früher beim Klopapier“, scherzte ein Wartender nach Angaben der Zeitung. Damit jeder ein Stück vom Kuchen abbekommt, reguliert Aldi den Verkauf der Dubai-Schokolade. Pro Kunde werden maximal zwei Tafeln herausgegeben.

