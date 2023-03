Abitur in NRW: Mathe-Professor fällt vernichtendes Urteil – „Dafür wird man in Asien belächelt“

Ist das Abitur in NRW etwa zu leicht? Ein Mathe-Professor fällt jetzt ein vernichtendes Urteil. Ein Video von ihm auf Youtube ging viral.

Das Abitur in NRW steht in der Kritik: Bernhard Krötz ist Mathematik-Professor aus Paderborn – und zieht ein ernüchterndes Fazit. Das Abitur bereitet Mathematik-Studenten nicht genügend vor. Studenten im ersten Semester seien „mathematische Anfänger“.

Abitur in NRW aus naturwissenschaftlicher Sicht zu einfach?

„Über die Anforderungen im naturwissenschaftlichen Bereich kann man in Asien nur lächeln“, sagt Krötz. In seinem Video vergleicht der Professor die Prüfungsaufgaben aus Indien mit denen aus NRW. Als Vergleich nimmt Krötz das „Joint Entrance Exam“ (JEE) – ein wichtiger Test in Indien. Krötz ist überzeugt: Kein deutscher Schüler würde den Test bestehen!

Aber auch in Indien ist die Durchfallquote hoch. Unter 15 Prozent richtig beantwortete Fragen fällt allerdings kein Schüler in Indien. Dabei gibt es aber auch ein sehr strenges Zeit-Limit von drei Stunden. Mit mehr Zeit würden viele Inder auch mehr schaffen. Das denkt Krötz von den Deutschen allerdings nicht.

Abitur in NRW: Das sagt das Ministerium

Krötz nimmt in dem Video auch den noch nicht öffentlichen NRW-Kernlehrplanentwurf im Fach Mathematik auseinander. Die Aufgaben sind einfach zu leicht. In Indien sieht es dahingegen schon anders aus: Dort sei das ganze Schulsystem anspruchsvoller und konzentriert sich auch wesentlich mehr auf Naturwissenschaften.

Wie der „Westfälische Anzeiger“ berichtet, heißt es aus dem NRW-Schulministerium: „In dem in Rede stehenden indischen Test JEE werden in vielen Bereichen Kenntnisse abgeprüft, die erst in einem Hochschulstudium vermittelt werden. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Vergleich des JEE-Advanced mit dem Entwurf des neuen Kernlehrplanentwurfs Mathematik für die gymnasiale Oberstufe unangemessen.“