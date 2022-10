A46 in NRW: Vollsperrung! Lkw schleudert auf die Seite – zwei Verletzte

Bei diesen Bildern ist man nur heilfroh, dass nicht noch mehr passiert ist…

In der Nacht zu Dienstag (25. Oktober) hat sich auf der A46 in NRW ein heftiger Unfall ereignet. In Fahrtrichtung Düsseldorf sind ein Auto und ein Lkw am Crash beteiligt gewesen.

Schwerer Crash auf der A46 in NRW

Die Feuerwehr Wuppertal ist ausgerückt. Der Lkw ist umgestürzt, dabei ist Diesel aus dem beschädigten Tank über die Fahrbahn ausgelaufen. Nach DER WESTEN-Informationen sind zwei Personen verletzt worden, beide kamen in ein Krankenhaus.

Die A46 ist für die Dauer des Rettungs- und Bergungseinsatzes in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt worden, es kam zu einem langen Rückstau. In der Folge wurde nur noch die Strecke in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt.

Unfall auf der A46: Polizei ermittelt

Die Bergungsmaßnahmen haben bis Dienstagmorgen angedauert, der Sachschaden ist immens hoch, konnte aber noch nicht genau beziffert werden.

Jetzt ermittelt die Polizei, wie es genau zum Unfall gekommen ist.