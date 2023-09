A46 in NRW: Autobahn nach schwerem Unfall zum Teil gesperrt – ausgerechnet HIER

Schwerer Unfall auf der A46 bei Hemer (NRW)! Am Freitagvormittag (29. September) sind zwei Fahrzeuge auf der Autobahn in Richtung Hagen miteinander kollidiert sein, wie die Polizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigt . Zwischen der Anschlussstelle Iserlohn-Oestrich und Iserlohn-Letmathe sollen sich infolge zwei Autos überschlagen haben.

Eine Person wurde bei dem Crash auf der A46 in NRW, der sich gegen 9.30 Uhr ereignete, schwer verletzt, zwei weitere Insassen leicht verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Hagen wurde in dem betroffenen Bereich zeitweise komplett gesperrt.

Polizei steht vor großem Rätsel

Noch ist laut Angaben der Polizei unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Ermittler vermuten, dass die Fahrzeuge bei einem Fahrstreifenwechsel miteinander kollidierten. Beide Pkw sollen sich nach dem Crash überschlagen haben. Beide kamen auf dem Dach zum Liegen. Die Unfallursache sowie der Unfallhergang sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die A46 ist in Fahrtrichtung Hagen nach einem Unfall gesperrt. Foto: Justin Brosch

Die A46 wurde in dem betroffenen Bereich zeitweise gesperrt. Mittlerweile sei der linke Fahrstreifen wieder frei. Der Verkehr muss demnach nicht wie ursprünglich vorgesehen abgeleitet werden. Dennoch ist mit Staus zu rechnen. Denn wegen der gesperrten A45-Brücke gilt die Strecke ohnehin als extrem staugefährdet. Und gerade zum Herbstferienbeginn am Freitag dürfte das Verkehrschaos auf den Autobahnen in NRW vorprogrammiert sein.

Staus zu Ferienbeginn – das musst du jetzt wissen

Am Freitagnachmittag dürfte es losgehen – denn mit dem Klingen der Schulglocke haben NRW’s Schüler offiziell Herbstferien! Bis in die Abendstunden hinein rechnen Experten der Verkehrszentrale Leverkusen Autobahn GmBH mit jeder Menge Staus.

Noch mehr News:

Dabei sollen die Autobahnen A1, A3, A31, A40, A57 und A61 besonders schwer getroffen sein. Außerdem müssen Autofahrer die Einschränkungen auf den Autobahn A40, A43, A42 A59 und der A448 beachten. Hier müssen einige Sperrungen und Umleitungen in Kauf genommen werden. Alle weiteren Infos dazu findest du in diesem Artikel >>>.