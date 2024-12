A45 in NRW: Unfall-Drama mit sechs Autos ++ Hund wird totgefahren

Auf der A45 bei Drolshagen im Kreis Olpe (NRW) kam es zu einem schweren Auffahrunfall, an dem insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt waren.

Der Vorfall ereignete sich, als zwei Auffahrunfälle hintereinander passierten, bei denen jeweils drei Autos involviert waren. Dabei wurde eine Person verletzt – auch ein Hund wurde totgefahren.

A45 in NRW: Schwerer Unfall mit Todesfolge

So wurde während der Kollision ein Hund überfahren, der möglicherweise eine Rolle in dem Unglück gespielt hat. Ob das Tier jedoch tatsächlich die Ursache des Unfalls war, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Polizei erklärte im Gespräch mit DER WESTEN, dass auch Glatteis als mögliche Unfallursache in Betracht gezogen wird.

Bei dem Unfall überschlug sich eines der beteiligten Fahrzeuge. Ein Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und musste umgehend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Zum Glück wurden keine schwereren Verletzungen gemeldet.

Stau auf der A45 in NRW – Polizei ermittelt

Die Fahrbahn in Richtung Dortmund musste nach dem Vorfall vorübergehend gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit einem Stau über zwei Kilometer führte.

Die polizeiliche Unfallaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen. Doch die genauen Umstände, die zu diesem schweren Auffahrunfall führten, bleiben vorerst unklar.