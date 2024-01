A43: Schlimmer Unfall! Mann begeht tödlichen Fehler ++ Staugefahr

Tödlicher Verkehrsunfall auf der A43 in Richtung Wuppertal! Ein Mann starb noch an der Unfallstelle. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A43 in Richtung Wuppertal ist am Mittwochmorgen (24. Januar) gegen 7 Uhr ein 50-Jähriger aus Gevelsberg verstorben. Der Mann war ersten Erkenntnissen zufolge zunächst mit seinem Auto in Fahrtrichtung Münster unterwegs. Dort prallte er aus ungeklärter Ursache erst gegen die Mittelschutzplanke und im Anschluss gegen die Außenleitplanke.

A43: Autofahrer müssen mit Verkehrseinschränkungen rechnen

Danach beging der Mann einen tödlichen Fehler: Aus bisher ungeklärter Ursache überquerte der 50-Jährige die Richtungsfahrbahn Münster, wobei es zu mindestens einer Fast-Kollision kam. Anschließend gelangte er auf die Richtungsfahrbahn Wuppertal. Dort wurde er von einem Tesla-Fahrer erfasst. Der Mann aus Gevelsberg erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bochum ist im Einsatz, um die Unfallstelle aufzunehmen – noch immer ist aktuell ein Fahrstreifen gesperrt. Autofahrer sollten sich hier weiterhin auf Verkehrseinschränkungen einstellen, bis die Unfallaufnahme abgeschlossen ist. Die Polizei Dortmund informiert auch auf ihrem X-Kanal über den aktuellen Stand.