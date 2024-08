A42 im Ruhrgebiet: Unfall-Drama im Berufsverkehr! Lkw rast auf Stauende auf ++ Vollsperrung

Ein Unfall auf der A42 hatte für Autofahrer im Ruhrgebiet am Dienstagmorgen (13. August) heftige Folgen – und das ausgerechnet mitten im Berufsverkehr! Um 8.48 Uhr soll auf der NRW-Autobahn in Fahrtrichtung Duisburg ein Sattelzug bei Castrop-Rauxel auf ein Stauende aufgefahren sein, mit fatalen Folgen.

Die Polizei musste die A42 im Ruhrgebiet voll sperren. Die Vollsperrung könnte noch Stunden andauern, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei gegenüber DER WESTEN angibt.

+++ A40 in NRW wird zum Albtraum für Autofahrer – jetzt gib’ts die nächste Sperrung! +++

A42 im Ruhrgebiet: Unfall mit Verletzten

Laut der Polizeisprecherin soll es am Stauende zwischen den Ausfahrten Castrop-Rauxel und Castrop-Rauxel-Bladenhorst zu einer heftigen Kollision gekommen sein. Dabei war ein Lkw auf einen BMW aufgefahren. Nach Informationen, die DER WESTEN vorliegen, könnte es sich um ein Fahrschulauto gehandelt haben.

Noch mehr News von der A42 im Ruhrgebiet:

Der Fahrer des Sattelzuges wurde bei dem Unglück am Dienstagmorgen leicht, der Autofahrer schwer verletzt. Ob noch weitere Insassen in den Fahrzeugen waren, ist bislang nicht bekannt. Die beiden Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser abtransportiert.

Die A42 im Ruhrgebiet ist aktuell noch für die Unfallaufnahme gesperrt. Es wurde bereits ein Abschlepper für die beiden demolierten Fahrzeuge angefordert. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist bislang laut Polizei-Sprecherin unklar. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Unfall-Drama auf A2 in Dortmund

Auch am Montag (12. August) sorgte ein Unfall im Ruhrgebiet bereits für Aufruhr! Auf der A2 in Dortmund wurde einem Mann seine Hilfsaktion zum Verhängnis. Ein Lkw erfasste ihn so schwer, dass er per Rettungshubschrauber abtransportiert werden musste. Die ganze Geschichte liest du hier >>>.