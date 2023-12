A42 in NRW: Drohendes Verkehrs-Chaos durch Vollsperrung! Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Über die maroden Autobahnbrücken wurde in NRW in der vergangenen Zeit so einiges berichtet. Und nicht nur in vergangener Zeit: Rund zwei Jahre ist es her, dass Schäden an der A45-Talbrücke Rahmede festgestellt worden waren. Daraufhin wurde die Strecke gesperrt, was auch noch einige Jahre so bleiben wird. Wir berichteten bereits darüber (mehr dazu hier).

Jetzt rückt die nächste Autobahnbrücke in den Fokus: Nach einer Prüfung der A42-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal sollen hier jetzt zunächst einmal neue Reparaturen erfolgen. Um diese Arbeiten durchzuführen, muss die Brücke gesperrt werden. Zum Leidwesen der Autofahrer und Pendler.

A42 in NRW: Sechs Tage Sperrung

Die Bundesgesellschaft „Autobahn Westfalen“ führt ab dem kommenden Montag (11. Dezember) sogenannte Erhaltungsarbeiten an der Brücke der A42 über den Rhein-Herne-Kanal durch. Daher müssen Autofahrer jetzt stark sein. Ab Montag ab 3 Uhr nachts bis voraussichtlich Samstag (16. Dezember) um 20 Uhr wird es zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord in beiden Fahrtrichtungen zu einer Vollsperrung kommen.

Die Folge der sechstägigen A42-Sperrung ist eine zeitraubende Umleitung. „Die großräumige Umleitung führt über die anderen Ruhrgebietsautobahnen, über A3 beziehungsweise A43 und A45 zu den Ost-West-Routen A2 und A40. Im Nahbereich werden die Fahrzeuge mit dem Roten Punkt in Fahrtrichtung Oberhausen über die B224 zur A2 und dann zurück über die A516 umgeleitet. In Fahrtrichtung Dortmund führt die Umleitung ab Bottrop-Süd über Bottroper Straße und Sulterkamp zur B224 und dann nach Essen-Nord“, heißt es in der Mitteilung der „Autobahn Westfalen“.

Glück im Unglück?

Zwei gute Nachrichten gibt es inmitten der Vollsperrung der A42 in NRW. „Die Arbeiten können in Teilen parallel abgewickelt werden, sodass nur ein Wochenende in der Vorweihnachtszeit betroffen ist“, heißt es in der Mitteilung. Zudem wird weder die Horster Straße noch die Prosperstraße als Umleitungsstrecken dienen. Dadurch soll weitestgehend der Verkehr aus den Wohngebieten herausgehalten und die Anwohner geschont werden.

Zusätzlich zu der sechstägigen Sperrung der A42 in NRW kommt am Freitag (15. Dezember) ab 21 Uhr bis zum Dienstag (19. Dezember) um 5 Uhr die Sperrung am Kreuz Herne. Hier reißt die Deutsche Bahn eine Eisenbahnbrücke ab, die im Rahmen des Neubaus des Kreuzes Herne für den sechsstreifigen A43-Ausbau erneuert werden muss.