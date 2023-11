A42 in NRW: Schrecklicher Auffahrunfall – eine Person tot

Schreckliches Unglück auf der A42 in NRW! Am Dienstagvormittag (7. November) kam es bei Moers in Richtung Kampf-Lintfort zu einem heftigen Auffahrunfall. Eine Person starb.

Schlimme Bilder auf der A42 in NRW: Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein Klein-LKW an einem Stauende auf das Heck eines tonnenschweren Sattelzugs auf.

A42 in NRW: Verkehr muss abgeleitet werden

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde dabei der bislang nicht identifizierte Fahrer des Kleinlasters tödlich verletzt. Der Mann musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeugwrack geborgen werden. Bedingt durch die Rettungs- und Bergungsarbeiten ist die Hauptfahrbahn komplett gesperrt. Der Verkehr wurde auf die A59 abgeleitet. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve sicherte vor Ort die Unfallspuren.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zur Identifizierung des getöteten Fahrzeugführers dauern an.