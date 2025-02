A40 in Duisburg: Schlechte Aussichten für Autofahrer! HIER ist knapp ein Jahr lang gesperrt

Na, da müssen mal wieder Pendler und Autofahrer Nerven aus Stahl haben! Die A40 in Duisburg ist eine viel befahrene Autobahn, verbindet sie doch wichtige Verkehrsknotenpunkte und Städte im Ruhrgebiet miteinander.

Jetzt kommt es dicke, denn die Autobahn GmbH sperrt wegen Bauarbeiten eine Ausfahrt A40 in Duisburg – und das langfristig. Betroffen ist die Ausfahrt der A40 im Kreuz Duisburg-Kaiserberg auf die A3 in Fahrtrichtung Köln, und das schon ab Freitag (21. Februar). Es gebe keinerlei Alternative.

A40 in Duisburg: Schlechte Aussichten für Autofahrer!

Was bedeutet das für Autofahrer, die die A40 in Duisburg benutzen? Die Rampe von der A40 aus Venlo (Niederlande) kommend auf die A3 in Richtung Köln soll voraussichtlich bis zum 21. Januar 2026 gesperrt werden, also für fast ein Jahr.

Über die A59 und die A524 soll eine Umleitung eingerichtet werden. Bitter zudem: Auch die Ausfahrt der A3 auf die A40 in Fahrtrichtung Essen und Venlo wird gesperrt, wenngleich „nur“ vom 24. bis zum 28. Februar jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr.

Mehr News:

Außerdem wird ab Donnerstag (20. Februar), 21 Uhr, bis Montag (24. Februar), 5 Uhr, die A40 vom Kreuz Duisburg bis zum Kreuz Kaiserberg in Fahrtrichtung Essen dicht gemacht. Die Maßnahme sei wegen der Errichtung mehrerer Bauwerke im Zuge des Um- und Ausbaus des Kreuzes erforderlich. Na, Autofahrer werden sich sicherlich nicht freuen…