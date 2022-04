A3 in NRW: Heftiger Unfall! Ein Toter und mehrere Verletzte

Tragischer Unfall auf der A3 in NRW!

Am Dienstagnachmittag (12.04.) kam es auf der A3 in Richtung Oberhausen (NRW) zur Kollision zwischen einem Transporter und einem LKW. Ein Mann ist dabei ums Leben gekommen.

A3 in NRW: Heftiger Zusammenstoß – ein Mann tot, weitere verletzt

Gegen 17.00 Uhr kam es am Dienstag zu dem tragischen Unfall auf der A3. Unmittelbar hinter dem Autobahnkreuz Hilden kollidierten ein Transporter aus Mülheim und ein bulgarischer LKW. Wie die Polizei Düsseldorf mitteilt, saßen sechs Männer in dem Kleintransporter – es handelte sich vermutlich um Monteure.

Als der Fahrer (42) des LKWs vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, ist er mit der linken Seite des Sattelzugs in die hintere rechte Seite des Kleintransporters gefahren. In Folge des Zusammenstoßes kollidierte der Transporter mit der Betonschutzwand der Autobahn. Die seitliche Schiebetür des Renault öffnete sich und einer der Männer (25) wurde von seinem Sitz auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Alle anderen Beteiligten wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, konnten jedoch nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

A3 in NRW: Vollsperrung nach schwerem Unfall am Nachmittag. Foto: Patrick Schüller

Die Polizei Düsseldorf sprach von einem „riesigen Schadenslager“. Neben Einsatzkräften der Polizei rückte auch die Feuerwehr Erkrath zur Unfallstelle an.

A3 in NRW: Vollsperrung nach schwerem Unfall

Im Bereich der A3 in Richtung Oberhausen kam es im Zuge des Unfalls zu einer Vollsperrung über mehrere Stunden. Die Verbindung zwischen A3 und A46 war ebenfalls gesperrt. Erst gegen 23.00 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Oberhausen wieder vollständig freigegeben werden.

Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte Spuren. Ob die Beteiligten angeschnallt waren, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. (jdo)